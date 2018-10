Hasta ahora muy pocos sabían que Alejandra tenía un hermano Hemos podido saber su nombre y conocer que es mayor que ella

Alejandra Rubio ha pisado esta semana por primera vez un plató de televisión, ha sido en el de Morning Glory y no ha dejado indiferente a nadie. La más joven del clan Campos habló de su familia, de sus aspiraciones laborales, de su infancia y de cómo ve el mundo que la rodea. El ambiente durante la entrevista fue divertido y distendido, lo que hizo que, entre confesión y confesión, diera la pista clave para desvelar uno de los secretos mejor guardados de su familia; Alejandra Rubio tiene un hermano y Look te da todos los detalles.

Alejandra siempre ha mantenido que no quiere formar parte del mundo del corazón. No tiene interés en seguir los pasos de su madre y su abuela en la pequeña pantalla, pero en su única intervención, de la manera más inocente, logró que se pusieran todos los focos sobre su persona. En un momento dado de la intervención habló de los muchos tatuajes que adornan sus brazos y descubrió que tenia una T por su madre y su abuela, una A por su padre, Alejandro Rubio, una L por su fallecida tía Leli y una S por su hermano entre otras cosas. En ese punto saltaron todas las alarmas, ¿un hermano? ¿Alejandra Rubio? ¡Si nunca jamás lo han nombrado!

Pues sí. Tiene un hermano, y Look ha podido confirmar que se llama Sergio, que es hijo de Alejandro Rubio, de un matrimonio anterior al de Terelu y que, aunque se lleva bien con Alejandra, no han mantenido una relación demasiado estrecha, quizá por sus diferentes vidas o por la diferencia de edad, que siendo mayores no es tan notoria, pero de pequeños si resulta muy evidente.

Las Campos a pesar de llevar años compartiendo su vida con el público, jamás han nombrado a este chico. Nunca han comentado que Alejandra no fuera hija única hasta que no lo ha hecho ella misma, algo sorprendente teniendo en cuenta su alta exposición pública, sobre todo en los últimos años, y el hecho de que conocemos infinitos detalles de su vida más íntima. ¿Le pondremos cara algún día o preferirá continuar al margen de la parte más mediática de la vida de su hermana?