Rosa Benito y Amador Mohedano, dos perfectos desconocidos en el concierto de Chayo

Gloria Camila y Kiko Jiménez, junto a Ortega Cano, tampoco se lo perdieron El Maestro Joao y Pol hicieron oficial su relación sentimental

Rosa Benito vivió un jueves noche de muchas emociones, sobre todo porque su queridísima hija, Rosario Mohedano, presentaba su nuevo trabajo musical en la mítica Joy Slava de Madrid. Muchos miembros de su familia han querido asistir para apoyarla en este día tan especial para ella: sus hijos, su marido, su madre, Gloria Camila y Kiko, Ortega Cano y su padre, Amador Mohedano. Sin duda esta ha sido la presencia más llamativa, máxime después de que Rosa Benito dejase la puerta abierta a un acercamiento de posturas entre ellos. Pese a estar separados por muy pocos metros, no se dejaron ver juntos. Amador no posó por photocall, ni tampoco se encontraba entre el público. Prefirió ubicarse detrás del escenario, ataviado con su mítico sombrero, orgulloso de cómo su hija se desenvolvía y vivía un día de lo más especial. Mientras, su expareja ocupó la primera fila. Podéis verle en la última imagen de esta publicación de Chayo en Instagram.

Quizás Rosa Benito no fue consciente de que Amador se encontraba en la sala, pero sí que se derritió en halagos cuando la prensa le preguntó por sus palabras en ‘Viva la Vida’, donde dejó entrever que le gustaría reconciliarse con Amador Mohedano: “Yo cuando digo que algún dia volvería con Amador no lo digo en plan pareja. Es el padre de mis hijos y la persona que yo más he querido en mi vida. Respeto que tenga pareja, pero creo que también tenéis que respetar mis sentimientos y eso no se puede evitar. Yo quiero a un amigo, a mis hijos, a mi hermana… ¿por qué no lo voy a querer él? Tengo que quererlo. Ha habido un momento de rabia y de dolor pero lo ha habido con él y con otras personas, pero luego llega el momento de la paz y yo ahora mismo la tengo, creo que se me nota”.

La última en atender a la prensa, fue la protagonista de la noche, Rosario Mohedano “es inevitable que esta sonrisa que veis, me dure toda la noche, estoy feliz con el resultado” estas fueron las primeras palabras que la cantante dedicó a la prensa, anticipando así, su estado de ánimo. Aprovechó para contar que, son muchos los años que lleva invitando a Rocío Carrasco a sus conciertos, pero es ella la que nunca asiste “han venido los que tenían que estar, no me extraña que no haya venido Rocío porque nunca viene, a mí me gustaría que viniese, pero no quiere” dejando así una brecha abierta a una pequeña reconciliación.

[Si quieres ver todos los invitados no te pierdas nuestra galería superior]

Romance confirmado

A la cita también acudieron Pol y el Maestro Joao, primera aparición pública de ellos dos como pareja “estamos muy bien juntos, confirmando así lo que era ya un secreto a voces. El vidente se emociona al escuchar hablar a Pol y comenta que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Confiesan que aún no conocen a sus respectivas familias, pero que muy pronto se presentaran. Pol aclara que lo que le ha enamorado de su pareja es lo buena persona que es, lo sincero que es con él y lo cariñoso que es siempre.