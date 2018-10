“Es la persona a la que más he querido en mi vida. Respeto que él tenga su pareja, pero también respetad mis sentimientos, eso no se puede evitar”. Así de contundente se mostraba Rosa Benito en declaraciones a la prensa sobre el que fuera su marido, Amador Mohedano. La madre de Chayo Mohedano había acudido a apoyar a su hija en su último concierto cuando decidió puntualizar unas declaraciones hechas en ‘Viva la vida’ y pronunciar unas sinceras palabras sobre su ex.