La hija de Isabel Pantoja y el cantante salieron a comer en compañía de Kiko Rivera. Una vez finalizada la comida, se trasladaron a casa de Omar Montes.

Nueva sorpresa en GH VIP. O quizá no tanto. Isa Pantoja y Omar Montes han pasado la tarde juntos. Kiko Hernández lo anunció el jueves por la tarde en Sálvame, y contra todo pronóstico los protagonistas lo confirmaron durante la gala 7 del programa. Isa y Omar han estado todo el día en compañía el uno del otro, y por fin han podido aclarar algunos flecos pendientes en su relación.

Al saltar la noticia en el programa de Telecinco, la pregunta por parte de Jorge Javier Vázquez era obligada. Fue entonces cuando la hija de la tonadillera y el cantante lo confirmaron. La primera en hablar fue la propia Isa: “Sí, es verdad. Hemos pasado toda la tarde juntos”. Según ha contado la joven, todo ha ocurrido por mediación de su hermano Kiko Rivera: “fue mi hermano el que nos lo propuso y fuimos a comer los tres. Ellos estuvieron hablando de sus cosas, de música”.

📹 #GHVIPGala7 Isa y Omar confirman que han estado juntos: La última hora de su relación, de mano de los propios protagonistas https://t.co/y2jBEp2fLY pic.twitter.com/hIdqQZLbOA — GH Momentazos (@GHmomentazos) October 25, 2018

No obstante, el presentador no se dio por satisfecho y siguió preguntando. Todos en el plató querían saber que había sucedido después. Kiko Hernández había adelantado esa misma tarde que, tras la comida, la ex pareja se había trasladado al domicilio de Omar, como así fue. Al ser preguntados si se habían besado y si finalmente habían decidido volver a estar juntos, ambos dijeron que no. De hecho, la hija de Isabel Pantoja prefirió soltar balones fuera: “estuvimos hablando. También con su abuela. Yo sé que tampoco lo hice bien. Nos hemos dicho las cosas. Le quiero pero no vamos a volver”. Sin embargo, sus ojos decían completamente lo contrario.

Entre Isa y Omar sigue habiendo fuego, tal y como han confirmado otros compañeros del concurso, como Techi y Aramis Fuster. Lo cierto es que desde que el de Pan Bendito salió de la casa, las posturas se han ido acercando. Quién sabe si en un par de galas más se animan a confirmar lo que parece ser ya un secreto a voces.

Darek expulsado

El polaco no ha podido con el huracán peruano. Miriam se ha vuelto a salvar de la expulsión una semana más. Su popularidad entre los seguidores de GH VIP parece a prueba de todo. Menos suerte tuvo el ex de Ana Obregón. Con algo más del 70% de los votos, Darek ya es historia en la casa de Guadalix de la Sierra. Triste, pero haciendo gala de un gran aplomo, terminó por asumir ante Jorge Javier que si entrara hoy, concursaría de otra manera y se daría más a conocer.