Las concursantes se echaron en cara las supuestas operaciones estéticas de cada una.

GH VIP sin broncas no es GH VIP. El reality más famoso de la televisión gana enteros cuando sus concursantes se enfrentan por los más diversos motivos. La última gran pelea en la casa de Guadalix de la Sierra ha tenido como protagonistas a Miriam Saavedra y a Aurah. Lo que viene siendo un clásico en esta edición. Conocidos y sonados son los enfrentamientos que mantiene la ex novia de Carlos Lozano con varios miembros del concurso. Si a esto le añadimos el mal despertar de la pareja de Suso, el plato está servido.

Sin embargo, lo que podría haber sido una bronca más, ha alcanzado unas cuotas gigantes de protagonismo, llegando a escandalizar al propio presentador, Jorge Javier Vázquez. El motivo: los graves insultos físicos y la utilización de la cirugía estética como arma arrojadiza. Las dos concursantes, a gritos, se dijeron de todo. Desde “mal operada”, “adicta al botox” o “enana”, la conversación fue elevando el tono.

Fuerte enfrentamiento entre Aurah y Miriam: “Esta se va a acordar de quién soy yo, la voy a amargar la existencia” #GHVIP24O https://t.co/5xmSarAVZI pic.twitter.com/PhF1J8TwyI — Telecinco (@telecincoes) October 24, 2018

Todo empezó cuando por la mañana, Aurah, al abrir la puerta del frigorífico, vio como se caía una botella de agua al suelo. “¿Quién fue el retrasado que puso esto así?”, se preguntó la concursante. Miriam no tardó en estallar y le recriminó el tono con el que le había hablado. Tras un cruce de acusaciones, la discusión llegó al clímax, donde cada una le echó en cara a la otra, sus supuestas operaciones estéticas. “Yo solo me he operado el pecho. Tú te has operado todo. Tienes botox en la boca. Mi culo es natural”, le espetó Miriam a la novia de Suso. A su vez, una Aurah fuera de sí, le nombró todas las cirugías que ella consideraba que se había sometido Saavedra: liposucción, nariz, culo y carillas.

En la gala, Jorge Javier Vázquez puso orden. El presentador, absolutamente abochornado, soltó una reprimenda a ambas concursantes: “es increíble como dos mujeres se pueden insultar de esa forma en el siglo XXI. Es increíble que utilicéis el tema del físico como un insulto”, dijo muy enfadado. Miriam y Aurah terminaron pidiendo perdón y asumiendo su error, ante el aplauso feroz del público.

Miriam, Verdeliss y El Koala, nominados

Como jefe de la casa, Tony conoce la verdadera lista de nominados y utiliza su poder del intercambio. Salva a Makoke y mete a Verdeliss #GHVIPGala7 pic.twitter.com/0ixvsAkQTS — Gran Hermano (@ghoficial) October 25, 2018

La noche fue larga y tensa. Miriam Saavedra se volvió a salvar de la expulsión, que recayó sobre Darek. Sin embargo, no ha podido evitar seguir en la diana, por lo que una semana más, se encuentra nominada. Junto a ella, sus dos grandes apoyos dentro de la casa: Verdeliss y El Koala. La navarra, que en un principio no estaba nominada, fue objeto de cambio a última hora. Tony Spina, como líder de la semana, utilizó su poder para sacar a Makoke de las nominaciones y poner a la concursante embarazada en su lugar.