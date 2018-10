Emma García vs. Toñi Moreno: sus compañeros opinan del polémico cambio de programas

Tras 10 años de emisión, Toñi Moreno tomará las riendas de uno de los formatos más longevos de Mediaset.

No cabe duda de que la noticia bomba de la semana tiene dos protagonistas. Toñi Moreno y Emma García están en boca de todos desde que se diera a conocer que Mediaset ha tomado la decisión de intercambiarlas de programa. La salida de la de Sanlúcar de Barrameda de ‘Viva la vida’ ha levantado la polémica, ya que son muchos los fans de la presentadora que han manifestado su disgusto por las redes sociales.

Por el momento, tanto Emma como Toñi no han hecho declaraciones al respecto, lo que hace suponer que sus primeras palabras se harán públicas desde su cadena. Tan solo se han pronunciado para agradecer el apoyo de sus seguidores a través de su Instagram. Este digital ha querido conocer la opinión que tienen algunas de las personas que han pasado por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ sobre la nueva incorporación de la andaluza. Una decisión de Mediaset que ha pillado desprevenidos a todos.

Pipi Estrada

El periodista deportivo Pipi Estrada fue el primer ‘asesor del amor’ del formato junto a la que por entonces era su pareja sentimental, Miriam Sánchez. Allá por el 2008, fecha en el que se entrenó ‘MyHyV’, se convirtieron en dos de los rostros mas conocidos de Telecinco, un papel que le proporcionó una gran visibilidad mediática. Look ha querido saber su cuál es su opinión acerca de la salida de Emma García -que fue su compañera durante 5 años- y la inminente incorporación de Toñi Moreno. “Empezaría diciendo que el que tiene padrino se bautiza. El programa tenía que haberse acabado hace tiempo, pero no lo ha hecho para no hacer desaparecer a uno de los rostros más queridos por la cadena, la han intentado salvar. Toñi estaba siendo honesta con lo que estaba haciendo, su salida del programa de los fines de semana es de una crueldad extrema”, afirma Estrada.

Con respecto a la opinión que le merece la mítica presentadora del formato de parejas, el periodista no tiene reparos en confesar su parecer: “Defino mi experiencia con Emma García con la siguiente frase: ‘ni una mala palabra, ni una buena acción’. Yo la llamaba ‘Sor valores de la escalera’ por su comportamiento con el equipo, iba predicando su moralidad a todos. Solo puedo decir que creo que ella ha hecho lo imposible y más para estar en ‘Viva la vida’. Toñi no tiene padrino y ella sí”.

Rafa Mora

El nombre de este concurso de citas y Rafa Mora están unidos de manera intrínseca. El valenciano, que es uno de los rostros más conocidos que han pasado por el mismo, expresa su punto de vista ante el cambio de conducción: “lo que considere dirección yo lo veo bien. Sí que tengo que decir que creo que la mejor presentadora de la televisión es Emma García, considero que el programa en el que ella caiga va a ir bien”, afirma el ahora colaborador de ‘Sálvame’. Respecto a la llegada de Toñi Moreno, Rafa se muestra optimista, considerando que es un buen fichaje para el formato que le vio nacer televisivamente: “Toñi es una tía muy cercana, tiene un rollito que puede ser como un revulsivo. Al final es uno de los espacios más longevos de Mediaset, son muchos años. Los cambios no son malos, pero creo que nadie lo puede hacer mejor que Emma. He nacido con ella televisivamente y es un lujo. Creo que, vaya donde vaya, Emma va a ir bien”.

Cristian Toro

El piragüista olímpico fue ‘tronista’ del programa ‘MyHyV’ en el año 2012, una experiencia que le otorgó una gran popularidad en su momento. Sus triunfos deportivos y la relación sentimental que actualmente mantiene con la periodista Irene Junquera le hizo desmarcarse mediáticamente del formato, pese a que nunca ha renegado de su participación. Este digital ha querido saber cómo fue su experiencia con Emma García, de la que dice guardar un buen recuerdo. “Siempre tuve muy buen trato con ella. Considero que era una buenísima imagen para el programa. No entiendo muy bien el cambio de presentadora, pero imagino que tendrán una buena razón para hacerlo”.

Nacho Montes

“Me da miedo que a Toñi le juegue una mala pasada todo esto. Me preocupa que le pueda perjudicar”, afirma el estilista Nacho Montes, que estuvo trabajando en ‘MyHyV’ desde el año 2013 hasta el 2016. “Cuando algo funciona no tiene mucho sentido que se busque a otra persona. Intentar reflotar un formato saliendo de otro que va muy bien… no lo termino de comprender”, asiente el que fuera comentarista. Más allá de esta opinión, Montes confiesa haber tenido una magnífica relación con Emma García: “La adoro. He estado con ella durante algo más de dos años y siempre hemos tenido muy buen rollo. A mí Emma me gusta donde esté, lleva muchos años de carrera y puede funcionar con lo que le pongan por delante”. Respecto a Toñi Moreno, el estilista también tiene palabras de afecto, y es que en alguna ocasión ha compartido horas de plató con la sanluqueña: “Estuve en verano en un ‘Viva la vida’ y me pareció encantadora. Tiene un humor sensacional y eso la hace muy camaleónica”, dice Nacho, que termina dedicando unas bonitas palabras a las presentadoras: “Deseo suerte a las dos, mi admiración a ambas”

Antonio Tejado

El sobrino de María del Monte ha colaborado en varias ocasiones con el programa de citas más famoso de la televisión. Una labor que dejó apartada tras su incorporación a ‘Sálvame’. De su opinión acerca del cambio de roles, Tejado prefiere mantener una postura imparcial: “yo tengo muy buena relación con Toñi, la conozco desde hace años por mi tía ya que ella también trabaja en Canal Sur. No puedo ser objetivo ya que me une a ella una relación más personal”. Con respecto al papel que hará Moreno en ‘MyHyV’ Antonio Tejado confiesa tener confianza en el talento de su amiga: “Toñi es muy camaleónica y muy versátil. Ella tiene un gran sentido del humor y es una mujer muy positiva. Ambas son dos grandes presentadoras, nadie duda de eso”.

Laura Matamoros

La hija de Kiko Matamoros es una de las últimas asesoras del amor en ‘MyHyV’, una posición complicada ya que le tocará vivir el cambio de presentadora desde dentro. “Yo no soy quién para opinar, ya veremos cómo se desarrollan las cosas. A mí me gustan las dos, sí es verdad que el rol de Emma ya lo conozco y me llevo genial con ella. Es una profesional absoluta, igual que Toñi, pero es cierto que yo con Emma mantengo más relación a día de hoy”, afirma Laura, que remata su parecer afirmando lo siguiente: “no me choca el cambio, la vida es así. Está llena de cambios para todos”

Olvido Hormigos

La exconcejala de Los Yébenes también pasó por el plató de ‘MyHyV’, donde ejerció de comentarista y asesora de los chicos que acudían allí para encontrar el amor. Pese a estar algo retirada del circuito mediático, Hormigos nos ha revelado su opinión sobre la marcha de Emma y la llegada de Toñi al espacio en el que trabajó. “Sé que desde hace algún tiempo el programa va un poco mal de audiencia. Supongo que la decisión se habrá tomado porque tienen que tener trabajando a Emma, además de eso de que ella es una de las favoritas de la cadena, todo esto que digo es mi suposición. No conozco a Toñi, pero viéndola por la tele creo que es muy capaz de llevar el programa”, asiente Olvido, que afirma haber tenido buen trato con la de Guipúzcoa durante su estancia en él: “con Emma todo fue muy bien. Era un programa que yo había visto antes y el ambiente que se respiraba era bastante agradable”.

Jesús Reyes

“Es muy buena decisión, ganan ambas”, afirma el colaborador Jesús Reyes, que considera todo un acierto este intercambio: “me parece un cambio fresco. Apoyo la decisión de la cadena y si lo han hecho ha sido por el bien de ambos formatos. Emma es una excelente profesional y ya ha trabajado en magazines de tarde, tiene experiencia. Estoy seguro de que repuntará la audiencia”, dice. Con respecto a la incorporación de Toñi Moreno al formato de citas, el joven mantiene el optimismo: “a Toñi no la conozco, pero creo que va a calar mucho en la audiencia. Es muy buena decisión, ganan ambas. Me consta que entre ellas se llevan muy bien”.

Beatriz Trapote

En el año 2010 el programa realizó una edición con personas de mayor rango de edad. Una variante en la que Beatriz Trapote y Victor Janeiro trabajaron como ‘asesores del amor’. Look ha querido preguntar a la periodista por la opinión que le merece el último gran cambio del formato: “Toñi me cae fenomenal, creo que en esta decisión le están haciendo un poquito de menos “, afirma Trapote, que no ha querido pasar la oportunidad de echar un capote a la que fue su compañera: “Las dos me gustan mucho como presentadoras. Emma ya tiene mucha experiencia en programas de tarde y a Toñi Moreno le pega todo”

Raquel Mosquera

La primera finalista de ‘Supervivientes 2018’ se convirtió en tronista del amor en el año 2013, una experiencia de la que guarda muy buen recuerdo. “Yo con Emma siempre me he sentido muy bien tratada. Es una excelente profesional”, afirma la peluquera cuando se le pregunta sobre su relación con la vasca. En referencia al cambio, la madrileña opta por no mojarse demasiado y expresa su opinión de manera condescendiente: “Son muy buenas ambas, unas grandes personas. Cualquiera de las dos lo puede hacer muy bien”.

Efrén Reyero

Este malagueño fue el primer tronista de la historia de ‘MyHyv’, una participación que abrió la puerta a muchos otros que siguieron su estela. Sobre el drástico cambio de presentadora, Efrén afirma lo siguiente: “Creo que la que sale ganando es Emma García. Ella ha sabido llevar muy bien el programa y creo que necesitaba un cambio de aires, y qué mejor que un formato como ‘Viva la vida’. Necesitaba nuevos retos profesionales y este que se le presenta le viene como anillo al dedo. Espero y deseo que le vaya bien”. El joven, que ha hecho sus pinitos en el mundo de la televisión, confiesa haber tenido contacto directo con Toñi Moreno, una experiencia que relata así: “es una gran profesional, yo tuve la suerte de coincidir con ella trabajando como compañero y es una todoterreno. Es aire fresco para ‘MyHyV’, su espontaneidad le vendrá muy bien. Aunque parezca un paso atrás puede sacarle mucho jugo al programa. Le deseo todo el éxito del mundo”. “A ver si con Toñi me llaman más”, añade con humor.