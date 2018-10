La metedura de pata de Alba Flores que hará que te mueras de risa

La actriz se confundió de estreno y, al descubrirlo, huyó muerta de vergüenza

Está claro que el que tiene boca, se equivoca y si no que se lo digan a Alba Flores, que la pasada noche vivió uno de los momentos más bochornosos de su vida. Todo sucedió durante la premiére de ‘El fotógrafo de Mauthausen’ la última película de Mario Casas.

“Estoy con muchísimas ganas de ver esta película. He estado codo con codo con Najwa (¿?) cuando la estuvo grabando y con cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla”, dijo a los reporteros cuando le preguntaron si tenía ganas de ver el filme. Si bien a todo el mundo le sorprendió que dijera el nombre de la actriz de ‘Vis a vis’, Alba no fue consciente de su error hasta la siguiente pregunta: “¿Eres muy fan de Mario?”. “¿De Mario? ¿De Carlos será?”, preguntaba con la mirada confusa.

“Esta no es la película de Najwa, ¿eh?”, le avisaba el reportero. A lo que, muerta de vergüenza, la sobrina de Lolita Flores se giraba para descubrir que, evidentemente, se había confundido de evento y estaba en el estreno de la película de Mario Casas y no en la de su amiga Najwa Nimri. “¡No me lo puedo creer! Estoy flipando. Vale, vale. ¡Lo que me acaba de pasar! Espérate”, dijo antes de irse con la cara muy roja y sin ni siquiera despedirse.