Lolita Flores revela quién ocupa actualmente su corazón

La artista saborea las mieles del éxito profesional en el teatro.

Lolita Flores está feliz. La artista saborea una de las etapas más felices de su vida, en la que al éxito profesional se le ha sumado el nacimiento de su nieto Noah. El pasado 12 de octubre Elena Furiase daba a luz a su primer hijo con Gonzalo Sierra, su pareja, con quien ha mantiene una discreta relación. La mayor de la saga Flores dice estar encantada con la llegada del pequeño, un nacimiento que confiesa haberle colmado de alegría. “Noah es muy sierra, muy Furiase, muy Gonzalez y muy Flores”, asiente la cantante, que contesta lo siguiente cuando le pregunta sobre su nuevo papel de abuela: “Yo como abuela… no sé como serán las otras. Soy una abuela artista, no puedo pasar todo el tiempo que me gustaría con él, pero sí que cuando estoy echo una mano a mi hija”.

Lo cierto es que pese a que en la vida de Lolita Flores siempre ha habido altos y bajos, en los últimos tres años la cantante parece haber vuelto a saborear las mieles del éxito.”Están siendo unos años muy dulces profesionalmente. Trabajo en un programa de muchísima audiencia y estoy con el teatro de aquí para allá. No me puedo quejar”, afirma la intérprete de ‘Sarandonga’, que reacciona así cuando se le pregunta sobre la posibilidad de que el amor haya llamado a su puerta: “El amor ya vendrá cuando tenga que venir, pero la verdad es que aunque viniera no tendría mucho tiempo. Llevo tres días sin ver a mi nieto y estoy que me subo por las paredes. He sido una mujer con mucha suerte en la vida, me han amado mucho y yo he querido mucho. Lo que me tenga destinado el universo que venga. Ahora mismo entre mi hijo y mi nieto, estoy ahí entre dos amores que no sé a quién quiero más de los dos”.

Como no podía ser de otro modo, en le recuerdo de Lolita Flores siempre está la figura de su madre, Lola Flores, que según ella estaría muy feliz de ver que su nieta Elena ya es mamá. “Imagínate…estaría loca de contenta. Mi padre tienes más bisnietos por parte de mis hermano, pero ella no”, dice la ahora jurado de ‘Tu cara me suena’, que confiesa tener ganas de volver a la interpretación en la pequeña y gran pantalla.