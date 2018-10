Carmen Lomana responde a la Asociación de Bebés Robados que le pide testificar

La asociación sevillana pide al Fiscal que llame a declarar a Carmen Lomana.

El nombre de Carmen Lomana se ha visto envuelto en un escándalo. La Asociación de Bebés Robados de Sevilla ha pedido al Fiscal que llame a declarar a la socialité a consecuencia de unas declaraciones que vertió el pasado 4 de septiembre en el programa ‘Espejo Público’. Unas palabras que, según la organización andaluza, podrían dar indicios de una supuesta proposición delictiva. “Nos ofrecieron a Guillermo (marido de Lomana) y a mí en una clínica en maternidad de Sevilla si queríamos un niño”, afirmaba Lomana. Testimonio por el que ahora le piden testificar. Este digital ha contactado con la empresaria para conocer los detalles de esta historia, gesto que la propia Carmen ha agradecido puesto que no quiere que el asunto se pose sobre su figura mediática. A continuación reproducimos la conversación que este digital ha mantenido, en exclusiva, con la famosa colaboradora de televisión:

Pregunta: ¿Cómo has recibido la noticia de que la Asociación Sevillana de Bebés Robados pida al Fiscal tu declaración?

Respuesta: Estoy asombrada, no doy crédito a esta tontería. Yo no voy a ir a nada, fue tan solo un comentario. No pienso ir ahí, ni siquiera adopté como para pedirme que cuente cómo fue mi proceso. No tiene sentido. En el momento que he leído esto me he quedado a cuadros, no se va a poder decir nada en la vida. Yo no pienso ir a toro pasado, eso está más que caducado y a mí no me pueden obligar a ir a contar algo que ni siquiera hice. Hice ese comentario simplemente para defender que no se vendían niños como si fueran caramelos.

P: ¿Cómo fue realmente la historia que apuntaste en el programa ‘Espejo Público’?

R: Fue hace muchísimos años. Un día comenté con unos amigos que sentía pena por no poder tener hijos a consecuencia de lo que un médico me hizo, que yo adoro los niños. El típico comentario que se hace. Al cabo de una semana, una persona que era de Sevilla que ahora mismo no recuerdo quien era, me dijo que una amiga suya tenía una niña preciosa que se la dieron en adopción. La niña era de una chica muy jovencita que se había quedado embarazada y al padre de la chica también lo conocían. Ahora quedarse embarazada siendo joven parece algo más normal, pero hace 25 años que tu hija se quedara embarazada era un drama, y también podría ser un drama para la niña. Era por ello que entre la chica, que solían tener de 15 o 16 años, y los padres decidían que lo iban a dar en adopción. Cuando la chica adolescente se ponía de parto te avisaban y adoptabas. No cobraban nada. Ni la clínica, ni nada. Simplemente que en lugar de abortar preferían dar el niño en adopción, porque por x motivos no querían tener a ese niño.

P: ¿La adopción que te propusieron tenía todos los visos de legalidad?

R: Me parecía una buena opción por que la chica daba a luz, tú ibas a la clínica y allí la familia te entregaba al niño, tú le inscribías a tu nombre y todo normal.Lo que es una adopción absolutamente legal, sin ningún ánimos de lucro. Nadie me dijo que tenía que pagar nada, era un gesto de generosidad. Además, te asegurabas que no era un bebé que viniera de personas con problemas, eso lo cuidaban mucho. Ni era con ánimo de lucro, ni delito. Era en una clínica muy conocida de Sevilla. Todo era muy normal y nada truculento.

P: ¿Consideraste ser madre por adopción?

R: Yo lo hubiera hecho, mi marido no quiso. Guillermo estaba en contra de la adopción, Él decía que o lo teníamos nosotros o no los teníamos. Además creo que a él le daba igual tener hijos o no, el se casó porque quería estar conmigo y eso ya le bastaba.

P: ¿Se te ha notificado alguna citación judicial por este hecho?

R: No se me ha notificado nada. Fue tan solo un comentario. El otro día lo que intentaba decir es que me parecía muy fuerte la palabra robar.