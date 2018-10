GH VIP Límite 48h| Laura Matamoros ‘desenmascara’ a Makoke, Ángel Garó explica su nominación a Darek y Mónica Hoyos hace su ‘curva de la vida’

El Koala se salva de la nominación dejando a Darek y a Miriam en manos de la audiencia.

Los ánimos están muy alterados en GH VIP. La casa de Guadalix de la Sierra está totalmente dividida en dos bandos, los pro-Miriam (Koala, Verdeliss y Miriam Saavedra) y los pro-Mónica (Suso, Aurah, Makoke, Darek, Ángel Garó y Mónica), una situación que cada día se hace más insostenible. Por si esto no fuera poco, la tareas del hogar y el rendimiento en las pruebas semanales está confrontando a los concursantes entre sí, regalando a los espectadores un sin fin de enfrentamientos. A continuación repasamos cuáles han sido los momentos más convulsos del Límite 48 horas:

Makoke se derrumba y Laura Matamoros la ‘desenmarcara’

La conversación que Makoke tuvo con Suso en el jardín de la casa sobre su ex, Kiko Matamoros, ha tenido consecuencias fuera. La que fuera azafata del Telecupón dijo entre lágrimas que se enteró por la televisión que su exmarido había acudido a un ‘local de lucecitas‘. “Yo he querido mucho a Kiko, pero ya no. Ya no estoy enamorada”, decía la malagueña con el rostro cubierto por las lágrimas. Este episodio ha molestado mucho a la hija del colaborador de Sálvame, Laura Matamoros, que ha salido en defensa de su padre narrando una historia que deja en muy mal lugar a la concursante de GH VIP. “A lo mejor me meto en un fregado que no me corresponde, pero yo quiero dejar muy claro que la gente se entera de las cosas de mi padre porque ella llama a ciertas personas y lo cuenta. No entiendo este comportamiento, entiendo que le pueda doler que haya ocurrido ciertas situaciones, pero aquí cada uno ha aguantado lo suyo”, decía la joven, que era inmediatamente preguntada por Jorge Javier: “¿Estás diciendo que esa información sale de ella?”, una cuestión a la que Laura respondió con un contundente “por supuesto”. En ese momento se hizo el silencio en el plató, mientras que la hija de Kiko continuaba hablando. “Yo he hablado con ella sobre este tema y lo mismo que dice ella es lo que se dice en televisión. Quien lo dice estoy segura de que viene por ella, porque han hablado. Ella dice que llamó a Kiko y no fue así, fue mi padre quién llama a Makoke para preguntarla de donde sale eso”, afirma la que fue ganadora de GH VIP, que añade: “Yo entiendo su dolor, pero ya no me conmueve. Lo pasado, pasado está, y cada uno ha aguantado lo suyo. Esta relación estaba rota desde hace mucho tiempo. Ponerse de víctima es muy fácil pero cargar con la culpa, como lo ha hecho mi padre, es muy complicado”, decía Laura Matamoros, que concluía diciendo que desde que su padre hizo pública su ruptura con su exmujer le ve mucho mejor. Unas palabras que vuelven a alzar el hacha de guerra entre la ex y la hija de Kiko, dos mujeres que parecían haberse acercado tras la tempestad mediática y que ahora vuelven a la carga.

Ángel Garó intenta justificar su nominación a Darek

Desde que el jueves pasado Ángel Garó salvase de la nominación a Vedeliss haciendo uso de su poder de inmunidad, el cómico no ha cesado de disculparse con Darek -compañero al que sacó a la palestra-. El polaco le recrimina que no es del todo sincero a la hora de explicar las razones por las que realizó ese movimiento en el confesionario, mientras que el humorista mantiene que fue Jorge Javier Vázquez, en voz de la organización, quien le forzó a tomar esta decisión. “Tu en ningún momento me preguntaste si era obligatorio, inmediatamente salvaste a Verdeliss y por eso te forcé y te metí prisa para que salvaras a otra persona. En ese momento estábamos ante la finalización del programa y el tiempo corre”, le decía el presentador a Garó delante de sus compañeros, palabras a las que el malagueño quiso contestar: “No me obligasteis, pero estaba confundido. La vez anterior me dijisteis que tenía que jugar, y por eso salvé a Verdeliss. Si hubiera sabido que no era obligatorio no la hubiera salvado, hubiese dejado la cosa como estaba. Yo pido a todos que me perdonéis, a todos mis compañeros”. Este argumento parece no haber convencido a Darek que, haciendo gala de su escasa verborrea, ha querido pronunciarse: “Me dijiste que te habían obligado. El ha dado las razones en el sitio donde estaba votando. Opinó que no me comunico con la mayoría de la casa y que era ‘egoistillo’. A mí me parecía mal que si hemos decidido entre todos nominar a unas personas se cambie, yo lo respetaría”, afirmó el ex de Ana Obregón.

El Koala se convierte en el primer salvado de cara al jueves

La expulsión del próximo jueves está entre dos personas: Darek y Miriam Saavedra. El Koala ha sido el primer salvado por la audiencia de GH VIP, dejando a sus dos compañeros batirse en duelo de cara a la gala de esta semana. La peruana, que ha estado nominada desde que comenzó el concurso, confiesa que poco a poco se va acostumbrando a esta situación, mientras que el exnovio de Ana Obregón hace notar su temor a salir de la casa de Guadalix de la Sierra. “Tenía claro que no iba a ser el salvado. Miriam se va a quedar y yo me voy a ir”, decía Darek, mientras que Saavedra apuntaba: “Es muy justo que hayan salvado a Koala. Darek nunca ha salido nominada. Lo temo en la nominación, para que decir que no, si es sí. Yo quiero quedarme”. Lo que está claro es que el polaco tiene la complicada tarea de conseguir derrotar a una de las favoritas de la audiencia, un peso pesado en el concurso que ya ha sido salvado de la expulsión hasta en 4 ocasiones.

La curva de la vida de Mónica Hoyos

Tal y como ya es tradición en GH VIP, esta semana un concursante ha trazado su ‘curva de la vida’. En esta ocasión la tarea le tocó a Mónica Hoyos, quien realizó una curiosa línea donde retumbaba un nombre: el de Carlos Lozano. La actriz comenzó hablado de su infancia en Perú junto a su abuela, con quien pasó sus primeros años: “Me crió en Perú porque mis padres me tuvieron muy jóvenes, con 18 y 20 años. Mi infancia fue complicada y diferente. Me daba mucha tristeza”, afirmaba. El pico más grande de su curva tenía un bonito motivo, el nacimiento de su hija Luna. “El pico mas grande es Luna, mi hija. Yo no sabía que existía una cosa así. Siempre quise tener una familia y cuando tuve a mi hija me separé del padre rápidamente y lo pasé muy mal, tremendamente mal, muchos años. Porque tuve la autoestima baja, el fracaso de no conseguir lo que quería, pensar que era la culpable, que todo dependía de mi y no lo hacía bien… ¿y sabes una cosa? Me equivoqué”, afirmaba Mónica Hoyos, que añadía: “Si yo admití cosas fue culpa mía. Me hicieron sentir culpable, mi pareja cuando discutíamos me lo decía. Que no sabía hacer las cosas. Eso eso me hizo tener la autoestima baja“. El gran bajón de su línea volvía a tener a Carlos Lozano como protagonista, una bajada que Hoyos explicó de la siguiente manera: “El gran bajón es mi relación con mi ex. Tras la entrada que tuvo aquí. Yo entiendo que esté enamorado o encaprichado, pero llegué a pensar que no me conoció jamás. No sabía lo que tenía ni como amiga, ni como pareja, ni como compañera de vida”, asentía Mónica, que terminaba con un mensaje positivo: “Voy a recuperar ahora todo lo que me falta, tengo mucho peso porque quiero, me cojo muchas responsabilidades. En GH VIP me he dado cuenta de que tengo que disfrutar de la vida más”, afirmaba la peruana con los ojos vidriosos.