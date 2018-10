Como si fuera una concursante más de GH VIP 6, Carmen Borrego ha abierto su corazón al hacer la ‘curva de la vida’ en ‘Sálvame’. La hija de María Teresa Campos ha repasado algunos de los episodios más duros que han marcado su existencia, entre ellos, su divorcio, la trágica muerte de su padre y la enfermedad de Terelu. Ha sido su hermana, precisamente, la que ha provocado que Carmen Borrego no pudiese contener la emoción y estallase en lágrimas en pleno directo. Algo que quería evitar a toda costa, ya que, tal y como ha asegurado: “solo ella tiene derecho a llorar”. No obstante, ha querido enviar un mensaje de ánimo: “El cáncer no te puede marcar la vida, ni paralizarla”.

Otra de las confesiones más desgarradoras que ha revelado Carmen Borrego ha sido la referente al divorcio de su primer marido, Francisco Almoguera. La hija de María Teresa contrajo matrimonio con el directivo de RTVE en 1989 y se divorciaron en 1996. Fruto de su amor nacieron sus dos hijos, José María y Carmen, por cuya custodia mantuvieron un duro enfrentamiento. Tanto es así, que Carmen Borrego ha declarado: “Lo pasé muy mal con mi divorcio, aguanté mucho y aún no lo he superado”.

Muerte trágica

Como no podía ser de otra manera, el suicido de su padre ha marcado para siempre la vida de Carmen Borrego. “Con 17 años, y tal y como fue, es algo que nunca superas”, ha confesado la colaboradora de ‘Sálvame’. Además, ha asegurado que nunca ha culpado a su progenitor por ello, ya que “estaba enfermo” y ha hecho un alegato en favor de la visibilización de las enfermedades mentales, a las que considera que no se les da la importancia que requieren.