Arévalo pierde los nervios tras intentar ligar con Jennifer López

El cómico no se ha tomado bien la repercusión que ha tenido su tuit a JLo.

Las redes sociales consiguen lo que parecía imposible, vincular a Arévalo con Jennifer López. El humorista, que es muy activo en Twitter, quiso agasajar a la reina de Bronx desde la famosa red social, un gesto que fue muy criticado por algunos de los usuarios. “Uno de los muchos admiradores que tienes en España. Me dedico al espectáculo toda mi vida y me encantas, soy muy reconocido por mi humor. Un saludo cordial”, escribía el cómico en un vídeo que la cantante había subido en su perfil.

Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial https://t.co/heZrXDfGo8 — Arevalo (@arevaloOK) 19 de octubre de 2018

Las reacciones no tardaron en llegar y fueron muchos los que comenzaron a hacer sorna de las palabras que Arévalo había dirigido a Jennifer López, añadiendo incluso alguna que otra expresión fuera de tono. “Deja de hacer el baboso, anda. Que a la Jenny le importa 4 mierdas lo que seas tú”, “tienes posibilidades Arévalo. Tu no te desanimes” o “¡a por ella tigre!”, fueron algunos de los comentarios que recibió el valenciano. Unas respuestas a las que no dudó en plantar cara. “Me tienes hasta los cojones, baboso tu padre. A mí me olvidas. Ni tú ni nadie tiene que criticar nada de lo que una persona pone en un tuit”, escribía el humorista notablemente enfadado.

Me tienes hasta los cojones baboso tu padre Y ami me olvidas y tú ni nadie tiene que criticar nada de lo que una persona pone en un tuit y de mi profesión he tenido más críticas buenas que malas https://t.co/kihmlWxfk0 — Arevalo (@arevaloOK) 20 de octubre de 2018

Lo cierto es que, le guste o no, el comentario que Arévalo ha dirigido hacia la cantante de ‘El anillo pá cuando’ ha provocado la carcajada en las redes sociales. Un atrevido gesto con el que el humorista parece haber salido algo escaldado. Aún queda por saber si JLo contestará o no al valenciano, lo que sería un maravilloso broche de oro para este tuit que tanto ha dado que hablar.