Muere la abuela de Daniel Guzmán, protagonista de su ópera prima ‘A cambio de nada’

La abuela del director Daniel Guzmán fue nominada a mejor actriz revelación a los 93 años de edad.

Antonia Guzmán, abuela del actor y director Daniel Guzmán, ha fallecido a los 96 años de edad. Ha sido la Academia de Cine a través de un comunicado oficial quien ha dado la triste noticia, aprovechando así para dar su más sentido pésame a los familiares de la desaparecida. La gran pantalla conoció a Antonia hace ahora tres años, con motivo del estreno de ‘A cambio de nada’, la ópera prima de Daniel Guzmán como director. Esta película significó la nominación de la anciana al Goya como mejor actriz revelación en el 2015, un hecho que la llenó de alegría.

Desde que Guzmán se lanzó a dirigir tuvo claro que su abuela sería tomada como referente, una presencia que terminó por convertirla en la gran protagonista de su primer film. El trabajo final recibió tanto el halago de la crítica como el reconocimiento público, consiguiendo premios como la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, el Goya a mejor director novel para Daniel y al mejor actor revelación para Miguel Herrán. Antonia se convirtió entonces en una de las abuelas más queridas del cine español, dando vida a un personaje con su mismo nombre que se dedica a recoger muebles abandonados de la calle y que se convierte en la única familia del personaje de Herrán.

Pese a que siempre había dedicado su vida a la costura, el hecho de que su nieto le ofreciera aparecer en su película hizo que se lanzara a la interpretación. Todo un reto que consiguió superar con éxito y que inclusive la animó a estar abierta a nuevos proyectos. La noche en la que Daniel Guzmán recibió el Goya fue sin duda una de las más especiales en la vida de Antonia, ya que el director dedicó su premio a la que calificaba como la mujer más importante de su vida. “Gracias a ti, abuela, me he levantado, año tras año, cuando estaba en el suelo y cuando nadie quería esta película, me he levantado por ti, por que tú estuvieras, porque eres mi estrella, abuela. Porque has conseguido con 93 años lo que yo nunca podría hacer. Te lo agradezco de corazón. Este es el mayor homenaje que te puedo hacer”, exclamaba el actor recibiendo el entusiasta aplauso de todos los presentes. Desde LOOK mandamos nuestras condolencias a Daniel Guzmán y a su familia. Descanse en paz.