Los concursantes han vuelto a fracasar en la prueba semanal.

La casa de GH VIP es una fuente constante de enfados, enfrentamientos y hasta malos rollos. Aparte de Miriam Saavedra, siempre en el ojo del huracán, últimamente se ha podido ver a Suso en todas las salsas. Ya sea por sus piques com Aurah o por sus palabras malsonantes a la ex de Carlos Lozano, lo cierto es que su imagen está quedando en entredicho, según opinan varios colaboradores del programa. Por ese motivo, el ex gran hermano ha recibido una visita muy especial: la de su madre. Por razones completamente distintas, también Darek ha asumido un mayor protagonismo. Su nominación sorpresa ha provocado un gran enfado con Ángel Garó.

Suso en el punto de mira

Ya lo dijo Jorge Javier Vázquez hace unas semanas: Suso no está haciendo un buen concurso. Opina de todo y de todos, entra al trapo en todas y cada una de las provocaciones de Miriam, a la que incluso ha dedicado en algunas ocasiones palabras malsonantes. Por todo ello, ha recibido este domingo dos visitas muy especiales. La primera, la de Esperanza. La mujer, considerada por Aurah como una segunda madre, le ha dejado las cosas claras: “No me gusta como tratas a veces a Aurah”. A Suso no le hizo mucha gracia y en el momento en el que ella salió por la puerta mostró su desconformidad. Mientras esto sucedía en el confesionario, en la habitación del más allá se encontraban Aurah junto a Mercedes. Nada más entrar le dijo: “Hola, soy tu suegra”. La madre de Suso le hizo a la novia de su hijo una petición especial: “ayuda a Suso. Tu gestionas mejor las emociones”. El plato fuerte solo vino después: el reencuentro de madre e hijo. Mercedes fue tajante: “estoy preocupada por ti. No eres mi Jesús. No eres el de casa. Cuida tus palabras, tus modales. Trata bien a tus compañeros. A todos”. Suso rompió a llorar e incluso se planteó abandonar la casa.

Suso se reencuentra con su madre #GHVIPDBT6 pic.twitter.com/FrDZptvghr — Gran Hermano (@ghoficial) October 21, 2018

La decepción de Darek al conocer su nominación

El pasado jueves, Ángel tuvo el poder de cambiar las nominaciones y así lo hizo. Sacó del grupo de nominados a Verdeliss y metió a Darek. El secreto se mantuvo hasta este domingo, cuando el Super reveló que los nominados eran Miriam, El Koala y Darek. La cara del polaco al enterarse no dejó lugar a dudas: enfado y decepción. Sin embargo, algo se olía el ex de Susana Uribarri. Mucho se ha especulado dentro de la casa sobre el resultado final de las nominaciones y Darek le dijo a Makoke: “creo que me ha puesto a mí. Cuando me habla no me mira a los ojos”. Al final, tenía razón. Su enfado hacia Ángel fue palpable. Darek con sus silencios dice más que muchos con palabras. Ángel fue además reprendido por la dirección del programa por haberle insinuado a Verdeliss que le había salvado, algo que tenía totalmente prohibido.

Koala recibe el apoyo de Verdeliss, Miriam no recibe apoyo y el resto se posiciona a favor de Darek #GHVIPDBT6 pic.twitter.com/zNGRSa51kA — Gran Hermano (@ghoficial) October 21, 2018

Prueba no superada y visita de Alysson Eckmann

La otra sorpresa de la noche vino de la mano de Alysson Eckmann. La ganadora de GH VIP 5 volvió a la casa de Guadalix de la Sierra. La americana estaba encantada de volver y de participar en la prueba de los domingos. Escondió una bola roja en el frigorífico que encontró Verdeliss y por ello se benefició de una pregunta que pudo someter a la audiencia. La navarra ha querido saber si aparte de su marido y su hermana, algún miembro más de su familia ha acudido a defenderla. En relación a la prueba semanal “Pasiones de Gehaches”, el resultado fue negativo. Los concursantes, que tendrán que sobrevivir una semana más con 1 euro al día, se han mostrado desolados.