Eva González, de modelo a estrella: los datos que confirman su ascenso mediático

Recurrimos a expertos para descifrar cómo Eva González ha logrado un meteórico ascenso hasta su fichaje como presentadora estrella de 'La Voz' en Atresmedia

Eva González ya no es una Miss España más. Pese a que su carrera comenzase con el triunfo en el certamen de belleza más importante a nivel nacional, Eva ha fraguado su reputación profesional hasta consolidarse como una de las presentadoras estrellas de la televisión. Tras su exitoso paso por ‘MasterChef’, la sevillana ha sido presentada por el grupo ATRESMEDIA como la elegida para liderar ‘La Voz’, una apuesta de peso, pues es uno de los productos estrella que la cadena ha logrado arrebatar a Mediaset. Eva González toma las riendas del formato talent show y desde LOOK hemos querido conocer los detalles de su ascenso tras sus seis años como principal reclamo del concurso culinario. “Su imagen se ve reforzada y suma muchos componentes importantes dentro de la figura de un personaje público y más una presentadora, como es la naturalidad, familiar o la cercanía. Durante todo este periodo ha sumado valores dentro de su imagen que antes como modelo no tenía”, han explicado a este digital la consultoría Personality Media, expertos en el posicionamiento de los famosos entre la audiencia.

Desde que comenzara su andadura en la televisión en el 2004 como colaboradora en el programa UHF, presentado por su amigo Florentino Fernández, las elecciones de trabajo de Eva González han sido fundamentales en su éxito. “Poder formar parte de programas de entrenamientos “sanos” que la ayudan a proyectar una imagen limpia ha sido su suerte. Ella ha aportado mucho a los programas en los que ha estado, pero estos espacios sin duda alguna le ayudan a ella a crecer en notoriedad y valores que proyecta”, comentan los expertos a la vez que aplauden su nuevo destino: “La Voz y la mano de Atresmedia para ella es una muy buena elección”.

El certamen Miss España 2003 supuso el inicio de su carrera mediática, sin embargo, “son infinitas las Misses que se han quedado por el camino. Un buen representante, suerte y sentido común son fundamentales en las carreras de estos personajes hasta que se convierten en estrellas”, apuntan desde Personality Media. El gran paso de Eva González es haber conseguido pasar de modelo a “proyectar ya la imagen de una presentadora, para las mujeres es un referente, es donde su figura es más fuerte”.

La sevillana se enfrenta a su reto profesional más importante hasta la fecha y se equipara entre los grandes presentadores de la televisión. Fue el propio Jesús Vázquez el que lideró la última edición de ‘La Voz’ en la cadena de Paolo Vasile. Un ascenso fulgurante que se refleja en los datos. “Logra los valores más altos de todo el histórico en confianza, cercanía, elegancia, atractivo, familiar… Valores todos ellos en los que siempre se posiciona en un TOP 10 al respecto de las presentadoras con mejor imagen de este país para las españolas”, concluye el análisis de Personality Media.

El adiós a Masterchef

Tras seis años capitaneando el concurso culinario, su fichaje por Atresmedia le exige exclusividad. Eva González abandona ‘Masterchef’ para un gran reto, pero sin olvidar una etapa muy feliz en su carrera. “Dejo atrás 6 años de mi vida maravillosos en los que he aprendido muchísimo y he forjado grandes amistades que estoy segura de que se van a conservar para siempre”, comentó la presentadora en sus redes sociales, acordándose de todos sus compañeros.

De momento, no se conoce quién sustituirá a la sevillana en ‘Masterchef’. Desde el ansiado regreso de Mariló Montero a la valentía de Samanta Vallejo-Nágera, que no vio descabellado ponerse al frente del programa y pasar de jurado a presentadora: “Si hay que hacerlo, se hace”, comentó a los micrófonos de ‘FormulaTV’. ¿Quién sustituirá a Eva González? El tiempo hablará.