Rosa Benito saca pecho por su personalidad y, de paso, manda un recado a una conocida presentadora

Rosa Benito es una mujer con una personalidad arrolladora, de eso cabe poca duda, su última demostración ha traído un pique con María Patiño, presentadora de ‘Socialité’, debido a la negativa de la que fuera peluquera de Rocío Jurado de participar vía telefónica en dicho programa. “Me gusta ser como soy, no confundas mi personalidad con mi actitud . Mi personalidad es quién soy, mi actitud depende de quién seas tú….”. Un mensaje muy directo y con pocas interpretaciones de la colaboradora de ‘Viva la Vida’.

Un día antes, María Patiño había reprochado a Rosa que colgase el teléfono a su programa. “Rosa, no cuelgues el teléfono cuando te has dedicado tantos años, y te dedicas, a este negocio que también es el mío, contesta o no, pero al menos di muchísimas gracias y no cuelgues el teléfono sin decir absolutamente nada“, soltó la presentadora durante la emisión del sábado. La respuesta de Rosa Benito no se ha hecho esperar, dejando claro que su “personalidad es quien es” y que su “actitud depende de quién seas tú”. Estaremos atentos al siguiente episodio de este recado.

La difícil situación de Amador Mohedano

La llamada a Rosa Benito venía por la complicada situación financiera que ha llevado a Amador Mohedano a ver próxima la subasta de su parte de la finca que Rocío Jurado le dejó en herencia. Nada ha comentado Rosa Benito sobre su ex, que ha visto como la ruina económica amenaza con quitarle el lugar donde vive. Desde que falleciese ‘la más grande’, Amador Mohedano ha cosechado fracasos económicos que han derivado en la peor noticia. Durante las últimas semanas, el ex de Rosa Benito ha intentado negociar su deuda con Hacienda para que la subasta del próximo 10 de diciembre no se produzca. De momento, las noticias no son positivas para el que ejerció de representante de Rocío Jurado.