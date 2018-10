Lolita muestra su faceta más pasional tras ser abuela

Lolita ha acudido a Sábado Deluxe para repasar cómo ha sentado a la hija de Lola Flores ser abuela

Desde las entrañas, así se presentó Lolita en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para contar cómo estaba tras ser abuela. Un momento personal de la hija de Lola Flores que ha querido compartir con la audiencia. “Elena va a ser muy buena madre, muy de lo suyo, se maneja muy bien con él”, ha comentado la artista que se ha mostrado muy agradecida por el trato que el nacimiento de Noah, primer hijo de Elena Furiase, ha tenido en la prensa. “Quería agradecer de todo corazón como se ha portado la prensa con mi hija, el respeto que nos han tenido es de agradecer”, ha dicho Lolita, visiblemente emocionada durante el programa.

El nacimiento de su primer nieto es el remate a un momento personal estupendo. Lolita, además, triunfa en lo profesional con su papel de Freda en el teatro clásico que está recibiendo numerosos elogios. Por otra parte, Lolita ha confesado que se encuentra soltera y en busca de novio. ¿Hasta el punto de llegar a usar aplicaciones para ligar? “Luego se sientan aquí y lo cuentan… No, no”, se río la artista. “Trato de ligar en los trenes, pero no me gusta ninguno”.

“Los artistas somos muy inseguros”, ha asegurado sobre los nervios que sigue teniendo cuando se sube a un escenario. “Luego he demostrado que soy buena. Lo soy, sé que soy buena, pero también sé que la vida me ha sonreído de una manera que a mucha gente que se lo ha currado no“, ha comentado, muy sincera, Lolita.

El recuerdo a su madre y a su hermano

“Mi madre es la historia de España, de ahí hemos salido todos, nunca ha tenido pelos en la lengua”, ha relatado Lolita sobre Lola Flores, la matriarca de una de las familias de artistas más importantes de la historia de España. La marcha de su hermano, a los pocos días de la muerte de su madre, supuso un duro golpe para los Flores. Antonio sigue muy presente en la vida de Lolita. “Cuando estoy con mi hermana, después de una copa de vino, nos gusta ponerle y llorar de alegría”, ha confesado. De momento, se centra en Alba Flores, la hija de Antonio Flores que triunfa como actriz en series de renombre como ‘La casa de papel’.

Lo que no hay duda es que hay Lolita para rato. “Quiero llegar a vieja y muy vieja. Lo tengo hablado con mi hermana, morirnos muy viejas”, ha contado con su simpático sentido del humor.