Entrevista a La Oreja de Van Gogh: “Después de OT el talento y el esfuerzo es quien pone a cada uno en su sitio”

El grupo musical confiesa estar trabajando en su nuevo trabajo discográfico.

La Oreja de Van Gogh está de regreso. La banda donostiarra estrena este sábado su canción ‘La chica del espejo’ en el concierto que cada año prepara Cadena 100 en el WiZink Center de Madrid bajo el nombre de ‘Por ellas’, una ocasión muy especial en la que el público podrá disfrutar en directo de uno de los temas más especiales del grupo musical. Una canción que está dedicada a todas aquellas mujeres que sufren, o han sufrido, cáncer de mama.

Horas antes de poner sobre las tablas su última creación hablamos con la que sigue siendo una de las bandas más importantes de nuestro país:

P: Habéis dicho que es uno de los temas que más os ha costado componer. ¿Cómo ha sido el proceso hasta dar con ella?

Leire: Yo creo que componer una canción siempre es un reto, y más cuando llevas 20 años componiendo y quieres evolucionar, pero cuando se trata de un tema así es mucho más complejo. Es muy difícil encontrar el tono con el que quieres tratar un tema así, y por eso hemos tardado más tiempo. Lo bueno es que al final los 5 hemos entendido muy bien lo que pasan estas mujeres. Hemos leído mucho, hemos estado con ellas y las hemos conocido de cerca, sobre todo las hemos escuchado. Vinieron aquí mujeres que estaban enfermas y nos contaron sus historias, a partir de ahí es mucho más fácil crear una canción. La verdad es que estamos muy orgullosos y satisfechos con el resultado final.

P: ¿Cuáles han sido los momentos más especiales a la hora de elaborar este proyecto?

Leire: Pues han sido muchos, porque les pones cara. Desgraciadamente el cáncer es una de esas enfermedades que están de rabiosa actualidad y todos, por desgracia, hemos tenido algún familiar cercano que lo ha vivido. Cuando estuvieron con nosotros, y aunque no eran de nuestra familia, le pones cara, les coges las manos… Me di cuenta de cómo eran sus vidas cotidianas. Estaban tranquilamente hablando de que iban a hacerse una revisión o que tenían una cita médica, al final te ves rodeado de ese mundo. También hay que decir que no todos los pacientes lo afrontan de la misma manera ni con el mismo ánimo. Depende mucho de la importancia que cada uno da a cosas como el aspecto físico o el tratamiento tratamiento, cada paciente es muy distinto y nos ha matizado un detalle. Lo cierto es que lee dimos muchas vueltas sobre en qué basarnos y desde qué perspectiva.

P: ¿Cual es la idea principal que queréis trasmitir con la canción ‘La chica del espejo’?

Leire: Lo que nosotros deseamos es recoger un poco todas esas opiniones que hemos ido escuchando de toda la gente que, de una manera u otra, se ha visto relacionada en ese trámite. Queremos acompañar, ayudar y motivar de alguna manera en esta pelea personal.

P: ¿Estás preparada para cantar una canción tan emocional?

Leire: Yo creo que si, aunque seguro que me voy a emocionar. En esta última gira me he dado cuenta de que no pasa nada. No hay nada más bonito que ver a una persona emocionada, tanto en un escenario como desde abajo. Si el sábado ocurre no me preocupa, es muy bonito sentir y hay que sentir. De todos modos intentaré tirar de la profesionalidad de los años de tablas, pero bueno…va a ser muy emocionante ver la respuesta de la gente. Es muy bonito ver como la gente se ha volcado, como está todo vendido, que la canción ya es número 1 en Itunes por todo lo que la envuelve.

P: ¿Cuáles son los próximo proyectos de La Oreja de Van Gogh?

Xavi: Estamos ya encarando los planes de un nuevo disco, del octavo. El verano nos hemos dedicado a proyectos como este, el de ‘La chica del espejo, y en ratitos nos hemos encargado de proyectar el nuevo disco. Ahora hay ideas, no estamos definiendo nada por el momento, solo sacamos ideas fuera.

P: Un asunto que está trayendo mucha controversia en los últimos días es la polémica que ha traído la canción de Mecano en OT, ¿Qué opináis al respecto?

Xavi: Justo ayer Ayer hablamos de todo esto. Por un lado estamos de acuerdo que hoy a un joven español medio le cueste decir una palabra con un sesgo homófobo, eso son buenas noticias y es algo sano. Eso por un lado, y por otro creemos todo que una obra que tiene otro contexto y que se adecua en otro momento, en otra década, en otro contexto…yo creo que no se debe cambiar. Creo que alguien que no se sienta cómodo con una canción no debe cantarla, pero claro eso de modificar la letra quizás abre una puerta algo peligrosa. Si miramos atrás hay obras clásicas de la literatura que tienen un sesgo machista, racista, homófoba… son de otra época de la humanidad, retratos de otro tiempo.

Leire: Por otra parte creo que está bien que existan algunas palabras que comienzan a rechinar, eso está bien. Que a un chaval de 20 piense que esa palabra no esté bien es un síntoma saludable de hacia donde vamos.

P: ¿Conocéis a la última hornada de ‘Operación Triunfo?

Pablo: No mucho, la otra más. Vemos la televisión dependiendo de en qué momento nos pille, y ahora estamos un poco liados. Es verdad que el formato no tiene nada que ver con la manera en la que nosotros llegamos a la música, pero obviamente la nuestra no es la única manera de hacerlo. Creo que hay mucho talento, no digo que los primeros no, pero es verdad que los de hoy día están preparadísimos, es una cosa que nos llama la atencion. Amaia ha cantado en alguna ocasión canciones nuestras, Ana Guerra también cantó la reina del pop, estas cosas nos hacen ilusión.

Leire: Lo que sí creo es que son gente que refrescan el panorama. Son jóvenes y están comprometidos con la música. Si hay una cosa que me parece muy positiva es que cojan canciones que no están de actualidad y las canten. El repertorio que les escogen está haciendo llegar esas canciones a una generación que las desconocían, por ejemplo el año pasado La Bikina se volvió a poner de moda, un éxito de hace muchos años que lo vuelve a escuchar la gente joven.

P: ¿Creéis que la industria los ha acogido mejor que a otras ediciones?

Xavi: Una vez que se acaba todo lo que genera el programa cada uno se queda con su talento. El que vale vale, y ahí viene la criba, más allá del empujón que te puede dar un formato de televisión. El talento y el esfuerzo pone a cada uno en su sitio.

Leire: cada vez que surge un elemento nuevo siempre hay un cierto rechazo al cambio a veces. Los primeros supusieron un ‘a ver que es esto’. Entre la industria que se reparte el pastel de artistas había una actitud muy conservadora, gente que llevaba toda la vida en este mundo y que cuando vieron llegar a los de OT dijeron ‘¿Qué es esto?. Luego todo se normaliza.