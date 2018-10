La modelo está enamorada de su hijo, pero no tiene problemas en confesar que su embarazo fue muy complicado

Si alguien le pregunta a Noelia López qué es lo primero que se le vino a la cabeza tras ver la cara de su hijo por primera vez, le responderá que fue “el mejor momento de mi vida”. Y eso que, según ha reconocido en el canal de YouTube ‘Hello Mami‘, vivió un verdadero calvario durante los nueve meses que llevó al bebé dentro de ella. Mientras que algunas madres pintan el embarazo como una de las etapas más bonitas de su vida, la modelo ha querido romper una lanza a favor de todas aquellas mujeres que, como ella, vivieron unos meses complicados. “Estuve hecha un despojo los cuatro primeros meses de embarazo, pero despojo humano de verdad”, reconoce en el vídeo tras admitir que sufrió vómitos día y noche desde el mismo momento en que supo que esperaba un bebé hasta que llegó al cuarto mes.

Pero vomitar no era el único de sus problemas y es que también sufrió constantes bajadas de tensión que no le dejaban ni estar “más de tres minutos de pie en la cola del supermercado porque me desmayaba por falta de hierro. Me me pusieron dietas especificas para que no me faltara de nada”. Tras tantos problemas, su entorno le empezó a asegurar que no se preocupara, que la llegada del segundo trimestre sería su salvación. Y aunque las náuseas se cortaron, no todo fue tan rosa como se lo pintaron.

Segundo trimestre: diabetes y dolores constantes

“Un día me estoy bajando del coche, en el quinto mes, me entra un dolor súper fuerte en el pubis, pero fortísimo. Madre primeriza y no sabes si te estás poniendo de parto, tragedia. ¿Qué me pasa? Que voy como puedo a urgencias”. Una vez en el hospital, los médicos comprobaron lo más importante, que el bebé estuviera sano, y así era. “Me dicen, ‘bueno, no te preocupes’, así me lo explicaron a mi, ‘tienes al bebé muy bajito y te hace una especie de pubalgia, que es un dolor muy intenso que vas a tener hasta que des a luz’“. “¿Que voy a tener este dolor siempre?”, fue la pregunta de Noelia López a los médicos, que le dieron la mala noticia que de que sí, “pero no te preocupes porque habrá días que podrás andar y lo notarás menos”, intentaron consolarla desde el hospital.

Pero cuando todo parecía ir a mejor, comenzó a atacarle la lumbraria y, después, la acidez. “Luego llega la prueba de la glucosa que, como no, me sale que tengo diabetes gestacional. Yo sigo así, como puedo, porque había días que me iba arrastrando por casa”, confesaba la top el resto de colaboradoras del canal, que no podían dejar de sonreír ante sus desdichas.

Todo mereció la pena

A pesar de los vómitos, la acidez, la diabetes, los dolores de pubis y de lumbago, en definitiva, “un embarazo tan jodido”, en sus propias palabras, Noelia López no duda ni un segundo en afirmar que tras el parto llegó el mejor momento de su vida. “Cuando me lo pusieron encima y vi esa carita supe que ya era el amor de mi vida. Se olvida todo al final. Incluso repetiría”.