Aurah y Suso han vivido su semana más complicada como pareja. Ángel salva a Verdeliss de la nominación y la sustituye por Darek.

Una noche más, las emociones han sido intensas en GH VIP. La expulsión de Techi, aunque esperada, no ha dejado de generar un gran impacto dentro y fuera del concurso. Mientras tanto, en Guadalix de la Sierra, la vida sigue su curso. Aurah y Suso sufren una gran crisis que casi termina en ruptura. A su vez, Makoke se siente cada vez más libre para hablar de su separación y se sincera con Mónica Hoyos. En las nominaciones, Darek se convierte por sorpresa en el tercer nominado.

Los celos de Suso, responsables de la crisis de la pareja

Ya lo dice la propia madre del concursante: “Suso se ha enamorado. Jamás lo he visto así y no está sabiendo gestionarlo”. Con semejantes palabras, poco se puede añadir. Lo cierto es que el “gran hermano” ha tenido una semana de lo más intensa. Sus celos de Asraf han dado lugar a una grave crisis en la pareja. Aurah también ha tenido, por sí sola, una semana complicada. Se acuerda recurrentemente de su hijo, y hoy, viernes, tendrá que declarar por videoconferencia por el litigio que mantiene contra su ex, el futbolista Jesé Rodríguez. Motivos más que suficientes para que la pareja se llegara a plantear su futuro. Después de una fuerte discusión, que llevó a ambos a las lágrimas, recondujeron la situación. Todo apunta a que la pareja ha salido reforzada.

Aurah a Suso: “Siento que te quiero y que quiero estar contigo” #GHVIPGala6 pic.twitter.com/gS8TFkI5rd — Gran Hermano (@ghoficial) October 18, 2018

Makoke se confiesa a Mónica: “Kiko no es imprescindible en mi vida”

Poco a poco, Makoke se ha ido soltando dentro de la casa. La malagueña es una de las concursantes más reservadas de esta edición, lo que ha llevado a que muchos seguidores del concurso la tachen de “mueble”. Sin embargo, en las últimas horas se ha podido ver a una Makoke más abierta y relajada. Mientras cenaba a solas con Mónica Hoyos, decidió abrir su corazón: “yo no quiero contar con Kiko para nada.” La primera sorprendida por las declaraciones fue la propia Mónica. Sin embargo, esto no fue lo único que dijo la ex de Brad Pitt: “Kiko no es imprescindible en mi vida. He tragado mucho estos 20 años”. En el plató, Kiko Matamoros intentó quitarle hierro y dar también su versión: “ella tampoco es imprescindible en la mía y en 20 años todos tragamos”.

Darek, nominado por sorpresa

Koala, Darek y Miriam, uno de ellos será expulsado la próxima semana. ¿Apuestas? #GHVIPGala6 pic.twitter.com/Y54c36KB61 — Gran Hermano (@ghoficial) October 18, 2018

Los dados estaban echados. Miriam, Verdeliss y El Koala eran los tres nominados de la semana. La navarra, que está embarazada y con las emociones muy a flor de piel, le sentó especialmente mal la nominación de su amigo Ángel Garó. Sin embargo, todo no pasó de un mal entendido y momentos después se reconciliaron. Como en la prueba del jueves, Ángel ganó la inmunidad, pudo también gozar del derecho de salvar a uno de sus compañeros. Al ser preguntado por ello, el humorista se decantó por Verdeliss. La sorpresa vino cuando la sustituyó por Darek. Se trata de la primera nominación para el polaco. Lo más increíble es que hasta el próximo martes no lo va a saber. ¿Cómo le sentará la noticia al ex de Ana Obregón?