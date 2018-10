La ex de Kiko Rivera pidió disculpas por su comportamiento pero mantiene su versión: “Isa me dijo que se había liado con Asraf”.

El resultado era esperado, pero el impacto ha sido mayúsculo. De hecho, ha superado las expectativas de la mayoría de los seguidores de GH VIP, según han confesado los usuarios en las redes sociales. Todo comenzó alrededor de las 11 de la noche, cuando Jorge Javier Vázquez hizo público el deseo de la audiencia: Techi era la expulsada de la noche. Una decisión que puso punto y final al sueño de la polémica concursante, que abandonó la casa de Guadalix de la Sierra con resignación. “Isa, Omar y yo te estamos esperando.”, le espetó el presentador. A Techi le quedó claro desde entonces lo que le iba a deparar la noche.

En el plató le esperaban con uñas y dientes afilados. El momento más tenso, sin duda alguna, llegaba con el esperado reencuentro de la madrileña con Omar Montes e Isa Pantoja. Al entrar en el estudio, a Techi le recibieron con más abucheos que aplausos. Con voz entrecortada, nada más sentarse, tomó la palabra: “a la primera persona que me quiero dirigir es a Isa. Aunque no lo aceptes, te quiero perdón.” La respuesta de la hija de la tonadillera no se hizo esperar: “sabes que no soy rencorosa. No voy a hacer leña del árbol caído. Ojalá en mi camino dios me ponga a menos amigas como tú.” La tensión se palpaba en todo momento, mientras la recién expulsada se disculpaba una y otra vez: “necesitaba pedirte perdón.” Ante eso, el gesto distante de Isa. Quien tampoco parecía perdonarla era el público, que le volvía a abuchear una vez más.

Techi a Isa: “Me quería disculpar por esto que he hecho” #GHVIPGala6 pic.twitter.com/VNmGOJt5cd — Gran Hermano (@ghoficial) October 18, 2018

Con Omar tampoco lo tuvo fácil, aunque su tono fue más conciliador: “Techi fue una buena amiga y un gran apoyo dentro de la casa.” La ex de Kiko Rivera fue más tajante sobre su relación con el artista: “le veo como un amigo, pero no como novio.” Sin embargo, la gran incógnita seguía en el aire: ¿Qué hubo realmente entre Isa y Asraf?

Techi, desafiante: “Isa me dijo que se había liado con Asraf”

Después de entonar el “mea culpa”, Techi pasó al ataque. Al verse arrinconada por Isa, y una vez visto el video sobre el supuesto affair de ésta con Asraf, la recién expulsada se mantuvo en su versión: “tú me dijiste que te habías liado con Asraf. Y no solo me lo contaste a mí. También se lo dijiste a Aurah”. Isa, por su parte, lo volvió a desmentir, por lo que Techi decidió zanjar el tema: “cuando salga él, que lo cuente.”