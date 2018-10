La declaración se ha realizado mediante una videoconferencia, evitando así que la joven tuviera que viajar hasta Canarias.

Aurah Ruiz protagoniza la segunda salida judicial de la sexta edición de GH VIP. La canaria, que no ha tenido que desplazarse a su tierra natal para declarar, ha acudido a las 10:30h de la mañana de este viernes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Colmenar Viejo. Allí se ha enfrentado a su ex, Jesé Rodríguez, que le ha interpuesto una demanda por injurias, calumnias y coacciones .

Un cambio de planes a última hora ha provocado que Aurah Ruiz no haya tenido que viajar a las islas, ya que la declaración se ha realizado por videoconferencia. Este hecho, además de perjudicar lo menos posible a la concursante en el reality, ha evitado el cara a cara entre la extronista y Jesé Rodríguez. Rodeada por un arduo dispositivo de seguridad con el fin de no romper su cautiverio en GH VIP, la canaria ha llegado a la localidad madrileña ataviada con una ligera chaqueta en color caqui y con la mantita de su hijo Nyan entre las manos -un amuleto del que no se separa desde que entró en el programa de Telecinco-.

La relación entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez dejó de ser idílica desde hace varios meses. El nacimiento del hijo que tienen en común significó el comienzo de una guerra mediática en la que la viceversa ha hecho un gran uso con de las redes sociales. Justo este ha sido el motivo por el que el futbolista ha determinado emprender acciones legales,considerando que Aurah ha vulnerado su honor desde su cuenta oficial de Instagram. Lo cierto es que la joven ha hecho público en reiteradas ocasiones que el padre del pequeño no ha mostrado interés por él, una acusación por la que el jugador del París Saint-Germain ha decidido tomar medidas legales. Escueta en palabras, la joven solo ha esbozado un sentido “gracias” a la salida de los juzgados.

El comunicado oficial de los juzgados

Minutos después a que Aurah compareciera, se ha emitido un comunicado en el que se explica cómo ha sido este encuentro. “Ruiz Ferrer acudió a la citación acompaña de asistencia letrada, y prestó declaración por espacio de una hora. La querellada rehusó contestar a algunas de las preguntas de la abogada que ejerce la acusación particular en el pleito en representación del futbolista, pero respondió a la mayoría de las cuestiones que plantearon las partes y el magistrado instructor”, asiente el escrito, que aclara con detalle la razón por la que el jugador ha interpuesto su demanda: “La representación legal del querellante sostiene que su expareja ha utilizado a sus miles de seguidores en las redes sociales para seguir sus pasos, hacerle fotos o revelar sus movimientos, que después transmitía con todo detalle desde sus distintos perfiles”, asiente. Por el momento la autoridad judicial ha confirmado que la investigación se mantiene viva tras la toma de declaración de la investigada, por lo el pleito continúa. ¿Cómo terminará todo este entuerto? Tendremos que esperar un poco más para saberlo.