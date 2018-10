Desde que comenzó GH VIP6 mucho se ha especulado sobre una posible relación entre Makoke y Darek.

La audiencia de GH VIP6 ha sido testigo del que para muchos era el momento más esperado de esta edición: el beso entre Makoke (49) y Darek (38). La prueba semanal que ha propuesto la organización del programa -basada en interpretar una escena teatral al más puro estilo de ‘culebrón’- ha propiciado el acercamiento entre los dos concursantes, un gesto que está dando mucho que hablar. Lo cierto es que desde que se confirmaron los concursantes de esta edición, la idea de que entre la ex de Kiko Matamoros y el que fuera novio de Ana Obregón surgiera una historia de amor ha estado muy presente en las redes sociales, pero ¿ha sido este beso el comienzo de algo?

Este digital se ha puesto en contacto con Candela Gómez (26), novia del polaco desde hace dos años, quien ha dado su opinión acerca de este acercamiento de su chico con Makoke. “A mí me causa muchísima risa ver cómo hay gente que se atreve a afirmar que hay un idilio entre Darek y Makoke. Creo que todos ellos deberían de ver más el 24 horas y comprobar que Darek habla de mí, que me echa de menos cada día, que dice a todos sus compañeros que está preocupadísimo por no saber nada de mí y que está deseando verme, etc”, asiente la joven, que aprovecha para hablar sobre el beso que Darek se ha dado con su compañera de concurso: “Yo sé quién es Darek. Él es un señor y jamás haría nada por hacerme daño a mí, sé el amor que me tiene. Estoy segura de él y confío al 100%. Soy consciente de que esto es un juego, que es una prueba y que si no ganan pueden estar sin comer. Para Darek, igual que para todos, comer es muy importante y por eso le resto importancia a todo esto”.

La joven, que es experta en relaciones públicas y comunicación, dice estar muy tranquila al respecto, y es que, según ella, su chico es todo un caballero. “Me da hasta risa. Mucha gente está obsesionada en liar a Darek con Makoke y no saben el grado de seriedad y de principios que tiene”, dice Candela, que espera desplazarse muy pronto a Guadalix de la Sierra para reencontrarse con su amor: “yo estoy deseando ir a la casa a verle, porque sé que esté preocupado de no saber nada de mí. Le conozco muy bien y sé lo que hay en su interior, necesita de mí. Lo que pasa es que es una persona muy tímida y por eso no lo pide, pero sé que quiere que yo vaya. Tengo que ir en un momento determinado, todos están teniendo noticias de sus familiares y lo justo es que todos tengan las mismas oportunidades”.