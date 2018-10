Se confirman las intenciones de Nacho Palau, que opta por una estrategia judicial para conseguir ejercer de padre con los hijos de Miguel Bosé

Aunque todo saltó este miércoles por los aires para Miguel Bosé, no ha sido hasta un día después cuando todo se ha materializado. Nacho Palau ha demandado a lo largo de hoy, jueves 18 de octubre, a su ex pareja para solicitar por la vía judicial que el escultor pueda seguir ejerciendo su papel de padre con los cuatro hijos de la relación. Las acciones legales que Nacho Palau pretendía tomar contra Miguel Bosé han pasado a demanda hoy mismo, según confirmó el periódico El País. Tras la separación después de “26 años de convivencia ininterrumpida”, los dos hijos de Miguel Bosé se marcharon a México junto a su padre, mientras que los otros dos se mudaron con Palau de regreso a España. La pareja decidió criar juntos a ambas parejas de gemelos que cada uno tuvo vía gestación subrogada. Una difícil situación que llevará al cantante español ante los tribunales.

Los abogados de Nacho Palau han optado por el concepto de ‘allegado’ para dicha demanda, exigiendo que su papel como padre sea respetado con los gemelos de Miguel Bosé. Este, por su parte, no ve factible que Palau tenga ningún tipo de derecho sobre sus hijos. Según alberga el Código Civil en su artículo 160: “No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados. En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores”. La posición de ‘allegado’ es el recurso legal que utilizan los abogados de Nacho Palau para lograr su objetivo.

De la sorpresa al juzgado

26 años de relación entre Nacho Palau y Miguel Bosé, así se dilapidaba el hermetismo mediático que el artista internacional había cosechado en su carrera profesional y vida personal. Si Miguel Bosé había decidido marcharse a Panamá y México para evitar que sus hijos se vieran envueltos en la espiral de la prensa, la decisión de Nacho Palau de reclamar vía judicial (tras fracasar la relación personal entre los dos hombres) su posición como padre ha puesto el foco en su ruptura.