Nacho Palau rompe su silencio tras demandar a su ex, Miguel Bosé

Un día después de conocerse que Nacho Palau quería emprender acciones legales contra Miguel Bosé, el escultor ha hablado.

En el mismo día en el que se ha conocido que Nacho Palau finalmente sí demandará a su ex, Miguel Bosé, el escultor se ha pronunciado. Lo ha hecho después de que su despacho de abogados revelara que este jueves era el día fijado para interponer una demanda contra el cantante para que los cuatro hijos estén juntos. El valenciano desea que los dos hijos de Miguel y los suyos sigan unidos y ambos progenitores puedan seguir compartiendo su educación y cuidados. De hecho, fuentes conocedoras del caso han revelado a ‘El País’ que el letrado de Palau defenderá el concepto de “allegado” para solicitar que los pequeños sigan teniendo relación entre ellos, ya que se han criado juntos. Un movimiento que no ha agradado en absoluto a Bosé, tal y como ha dicho la citada publicación, pues considera que no tiene ningún derecho a ello. Mientras Bosé ha apostado por la absoluta discreción, su expareja sí ha querido pronunciarse. “Está todo bien. Está todo bien”, ha dicho en ‘Sálvame diario’.

Estas han sido las únicas palabras de Palau que sirven para aclarar cómo se encuentra. El escultor prefiere no decir ninguna declaración más, aunque sí agradece el interés. “No, no puedo contestarte a nada de tele (…) Muchas gracias. Muy amable . En serio ¿eh?”, dice. No obstante, ha habido alguien del entorno de Nacho que sí ha confesado el verdadero estado de su amigo. “No está a gusto. Dará de qué hablar, pero lo hará con la máxima discreción posible”, ha comentado alguien que prefiere no revelar su identidad. “Miguel siempre lo ha llevado con mucho secreto…El motivo de su ruptura ha sido un desgaste”, ha explicado.

¿Qué hacía Miguel Bosé mientras estalló todo en España?

Sí se ha conocido en plena vorágine, qué hacía Miguel Bosé en el momento en el que su nombre se convirtió en uno de los más buscados del 17 de octubre. El intérprete de ‘Amante Bandido’ se encontraba en Ocuilan (México) para entregar casas a los damnificados por el terremoto que asoló el país en septiembre del pasado año.