El juicio estaba previsto para el 15 de octubre, pero finalmente se acabó posponiendo.

Este lunes 15 de octubre estaba previsto que se celebrara el juicio de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, sin embargo, fue pospuesto. La concursante de Gran Hermano Vip no debía abandonar la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) por la demanda que su ex le había interpuesto por injurias, calumnias y coacciones vertidas hasta que se han conocido todos los detalles del que será próximo e inminente ‘cara a cara’. La canaria no tendrá que viajar a su tierra, a pesar de que el procedimiento esté teniendo lugar allí. Y es que, Aurah declarará este viernes a través de una videoconferencia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Colmenar Viejo.

Será a las 10.30 de la mañana el momento en el que Aurah se enfrentará a uno de los momentos más complicados, aunque de este modo evitará enfrentarse en persona a su ex. Un método que suele emplearse de manera habitual y que, en esta situación, perjudicará lo menos posible a la que fuera pretendienta de ‘Mujeres, hombres y viceversa’.

Aunque no será conocedora cuando abandone la casa durante unas horas, este fin de semana pasado Jesé Rodríguez pasó unas horas junto al pequeño Nyan y dejó constancia de ello a través de sus redes sociales. Tras varios meses sin verse, el jugador del PSG quiso dejar claro que ‘su pequeño guerrero’ es muy importante para él: “Por fin. La paciencia es una virtud. Mi Nyan”. Un encuentro puntual, pues el bebé se encuentra, de momento, a cargo de sus abuelos maternos.

Su paso por GH VIP

A pesar de que la relación sentimental de Aurah y Suso Álvarez dentro de los muros de GH VIP parecía afianzarse, hace unos días se rompió. ¿El motivo? Los celos por parte de ambos. Aurah celosa de Mónica Hoyos y Suso de Asraf después de que la canaria dijera que el modelo tenía una “mirada penetrante”.