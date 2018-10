Jorge Javier Vázquez se ‘moja’ en la polémica homófoba que ha incendiado OT

Jorge Javier Vázquez ha concedido una entrevista en la que habla sin reparo ni cortapisas de varios asuntos

‘Quédate en Madrid’ de Mecano ha logrado traspasar fronteras. Lo hizo justo el jueves pasado, día en el que se repartieron los temas musicales que los concursantes de Operación Triunfo defenderán este miércoles 17 en la cuarta gala. Lo que no quizás no imaginaban es que las impresiones de ellos sobre este mítico tema de hace tres décadas generaría tanta polémica que incluso llegaría al Gobierno. ¿El motivo? Que los dos participantes -María y Miki- que esta noche la interpretarán tildaron parte de su letra de “discriminatoria” y además solicitaron cambiar parte de ella. “Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez”, cantaba Mecano. La ya tildada como palabra de la discordia sonará sobre el escenario, pues tanto el autor, José María Cano, como Ana Torroja se han negado a que su tema sufra cualquier cambio. Después de que los miembros del jurado, el presentador del concurso, Roberto Leal así como las redes sociales se hayan pronunciado, Jorge Javier Vázquez también ha querido ‘mojarse’ sobre este debate del que tanto se ha hablado. “Me parece una chorrada”, dice sobre este asunto.

“No entiendo muy bien el alcance de la polémica y todo depende del contexto en el que se diga. Es como cuando te dicen maricón, pues hay veces que te hace gracia y otras veces que no porque te lo dicen para insultar. Puedo llegar a entender que una chica joven como es el caso de María piense que es una ofensa hacia el colectivo, pero a mí sinceramente no me ofende”, ha comentado el presentador, tratando de restar importancia. Para el catalán ha sido una polémica exagerada y aunque no se ha sentido afectado ni ahora ni antes por la letra de la canción, no ha tenido reparo en desvelar su opinión. Tampoco en hablar sobre lo que le parece la directora de la academia de OT, Noemí Galera. “Antes no soportaba a Noemí y me parece muy valiente cuando habla y se manifiesta. Fundamentalmentees muy curranta y tiene muy claro que en este trabajo avanza si trabajas. Tiene que tener mucha mano dura con los concursantes porque consiguen la fama muy de sopetón”, ha comentado. Tanto ella como Jorge Javier Vázquez están felices con la etapa profesional que están viviendo.

Jorge Javier Vázquez, triunfador en todas sus facetas

El presentador triunfa en todos los programas que presenta y, a pesar de que rompió hace unos meses con el que era su pareja, la soltería le ha sentado de maravilla. Al menos, eso dice él mismo. “Mi vida de soltero muy bien. Siempre que hablo con gente que lleva muchos años de vida en pareja me miran y dicen que qué envidia. No echo de menos la vida en pareja, tampoco tengo tiempo. Me ha pillado en un momento de mucho trabajo, si tuviera tiempo libre a lo mejor me estaría cortando las venas por las esquinas y con música de bambino”, ha confesado. De momento, Jorge Javier Vázquez flirtea a través de aplicaciones y a tenor de sus palabras, no le va nada mal. “Sigo en ellas y pierdo mucho tiempo (ríe). Hago un repaso antes de irme a dormir a ver qué encuentro”, ha dicho este martes entre carcajadas.