Continúan las desavenencias en la casa de Guadalix de la Sierra.

El último Límite 48 horas de GH VIP6 ha estado cargado de emoción. Dos son las nominadas definitivas de esta semana, Techi y Miriam Saavedra, una criba de la que han sido salvados Verdeliss y Asraf gracias al apoyo del televoto. La vida en Guadalix de la Sierra continua siendo un frenesí de emociones, situación donde cada vez los dos grupos existentes en la casa están más diferenciados. Repasamos los mejores momentos de la última entrega del reality:

La verdad sobre la conversación entre Isa Pantoja y Techi

¿Hubo algo más un simple arrumado entre Isa Pantoja y Asraf? Esta pregunta se ha repetido en multitud de ocasiones desde que la joven abandonó la casa de Guadalix de la Sierra. Fue Techi, que era su mayor apoyo en el concurso y que después comenzó una relación con Omar Montes -exnovio de Isa-, quien llegó a afirmar que la hija de la tonadillera le había contado en privado que entre el Mister y ella había habido contacto sexual. Una versión a la que se sumó la del propio Asraf, quien afirma haberse besado con Isa. Este asunto ha preocupado muy mucho a la pequeña de los Pantoja, que ha podido ver en directo el vídeo de la conversación donde supuestamente ella contaba a Techi cómo había sido su acercamiento con el concursante. “¿Viste que él hijo como el salto del tigre?”, decía Isa a la que era su amiga, la cual le preguntaba si había pasado algo más. “No pasó nada, ¿se vio como que sí? de verdad que no pasó nada”, aseguraba la hermana de Kiko Rivera, que confesaba que pese a que ambos estuvieron muy cerca el uno del otro, no hubo ni un solo beso. Tras la emisión del vídeo Omar Montes ha pedido disculpas a la que era su chica, gesto que le ha producido una gran congoja a Isa y que le ha hecho romperse en llanto. “Estoy muy agobiada, de verdad que me da mucha rabia que esto se haya malinterpretado”, asentía la joven notablemente nerviosa en el plató de GH VIP6.

La ruptura de Suso y Aurah

Se les rompió el amor de tanto usarlo. El idilio entre Suso y Aurah Ruiz ya es historia, un amor que se forjó en lasa de GH VIP6 -pese a que ya se conocían de fuera- y que no ha terminado de la mejor manera. El primer encontronazo entre ellos surgió después de que Suso se mostrase desnudo ante Mónica Hoyos. “¿Me quieres?”, de decía el catalán mientras se estaba duchando a la ex de Carlos Lozano, gesto que no gustó nada a Aurah. Después de esto la tensión entre ellos era patente, un malestar que tuvo como desenlace un comentario de Aurah que no gustó nada a Suso. “Tienes una mirada muy penetrante”, le decía la joven a su compañero Asraf, unas palabras que indignaron mucho al que era su chico. “Anda vete más lejos a hacer el rídiculo. Doy pena… Vete a que te penetren con la mirada… que te gusta que te miren”, decía el barcelonés, que a consecuencia de sus palabras acababa con los nervios de la ex de Jesé:” Vas a una por día, psicópata celoso”, afirmaba la joven. Una discusión que desembocó en una conversación, más relajada que la anterior, donde decidieron poner fin a su relación sentimental. Este hecho ha sido muy bien recibido por la familia de la que fuera tronista de ‘MyHyV’, que según su defensora la habían desaconsejado acercarse a Suso antes de entrar a GH VIP6. “Es un picaflor, le dijimos que se alejara de Suso. Ella podría haber hecho un concurso muy bueno sola”, afirmaba la amiga de Aurah en plató.

La convulsa ‘curva de la vida’ de Ángel Garó

Esta semana el programa ha dedicado el espacio de ‘la curva de la vida’ a Ángel Garó, sin duda uno de los concursantes que más ha aprovechado esta actividad. El cómico dibujó una línea repleta de perturbaciones que representaba cómo había sido su historia personal, una trayectoria repleta de luces y sombras. Además de los picos altos que representaban los nacimientos de sus sobrinos, Ángel reflejó momentos de su vida tan trascendentales como su aterrizaje en la televisión de la mano de Chicho Ibáñez Serrador, su comienzo en el programa ‘1,2,3’, y como no podía ser de otro modo sus rupturas sentimentales. “Mi novia Vicky, con la que mantengo una espléndida relación tanto con ella como con su marido, fue mi primer amor. Tras ir al servicio militar cortamos, no por nada, sino porque me fui a Madrid y no podía ser”, asentía Garó que señalaba otra relación importante para él: “Luego vino la ruptura con el que salió en su día diciendo que yo le pegaba en el coche, que por cierto aún me debe dinero”, afirmaba de manera irónica. Pero esto no quedó ahí, ya que ante el asombro del público Ángel desveló la que califica como su gran historia de amor, una relación hasta el momento desconocida que también hizo aguas: “En el año 2010 me enamoré locamente, estuvimos dos años y medio, pero al final hubo una infidelidad por su parte. Yo no le perdoné tras enterarme que ehabía dejado embarazada a una señora”, asentía el malagueño con su personal tono dramático. Acto seguido también mencionó a su última pareja, Darío, con quien ha mantenido hace poco menos de un mes un enfrentamiento judicial del que ha salido absuelto. “Le conocí cuando impartía un taller de teatro, a partir de ahí comienza un declive interior. Me volqué completamente en unos asuntos que eran solo suyos y que ahora no vienen al caso”, afirmó Ángel, que no dudó en agradecer al final de su ‘curva de la vida’ la gran oportunidad que le ha brindado GH VIP6.