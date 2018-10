Antonio David achaca su mal momento profesional a la demanda que de malos tratos que le interpuso su ex.

La guerra judicial entre Antonio David Flores (42) y Rocío Carrasco (41) continúa. Tras varios años de litigio el fiscal le ha exculpado de las acusaciones de su exmujer, un hecho que ha supuesto un soplo de aire fresco para el malagueño. “Lo estamos pasando muy mal, duermo muy poco, pero no estoy acabado”, afirma el ex guardia civil en una entrevista a la revista Lecturas. Sin cortapisas, el que fuera el primer yerno de Rocío Jurado ha desvelado los detalles más escabrosos de la querella que le ha interpuesto la madre de sus hijos. Un asunto que, según el, le está perjudicando tanto psicológicamente como en el plano profesional.

“Nadie ha contado que se querella contra mí por maltrato psicológico continuado -por haber realizado declaraciones en la prensa- y además Rocío, en su declaración, dice que yo la maltraté físicamente cuando estaba embarazada de tres meses de mi hijo David. Dice que la intenté tirar por una terraza”, afirma Antonio David, que añade: “Me daba pavor que la gente en la calle me prejuzgara, pero he sentido mucho apoyo. Me sentí tan mal, tan acorralado, que ha sido la primera vez que he ido a un psicólogo”, asiente. “¿Achaca ella los problemas físicos de David a esos presuntos malos tratos?”, se le pregunta en la entrevista, una cuestión a la que el ex de Rocío Carrasco contesta: “A tanto no se ha atrevido”.

El ex guardia civil también ha hecho referencia a la crisis económica que sufre, hecho que, en parte, también achaca a las acciones legales que su ex ha intercedido contra él. “Hace un año y medio que mi vida en televisión se ha cortado. ¿Qué medio va a contratar con la etiqueta de maltratador a la hija de Rocío Jurado?“, afirma el que fue comentarista de ‘Supervivientes’.

Rocío Carrasco ‘vetó’ la declaración judicial de su hija

Antonio David confiesa que en todo momento ha contado con el apoyo de la familia de su exmujer, un gesto que agradece. Además ha querido sacar a relucir que su hija Rocío Flores estuvo dispuesta a declarar en el juicio, algo que finalmente no ocurrió. “Ella ve que la acusación es falsa, y Gloria Mohedano -hermana de Rocío Jurado- lo mismo. En la familia esta acusación ha provocado una absoluta indignación”. La propia Rocío Carrasco fue quien frenó la intervención de su hija en los juzgados a través de un escrito donde afirmaba que “es muy sencillo saber porqué”, gesto al que Antonio David da una explicación: “Si el fiscal quiere decir que a Rocío no le interesaba que mi hija declarara porque iba a decir la verdad, comparto esa opinión”, añade.

Pese a todo, la relación de Antonio David y sus hijos con la familia de Rocío Jurado continua siendo impecable. Un clan familiar que parece cerrar filas en torno al ex guardia civil, mientras que Rocío Carrasco se enfrenta a todos ellos desde la distancia. Un alejamiento que ha conducido a que tanto Rocío como David Flores lleven años sin hablar con su madre. “Es una situación que ella tiene que arreglar con sus hijos. Yo voy a estar ahí por ellos”, termina diciendo el que fuera yerno de la más grande.