Suso podría ser expulsado de GH VIP6 por sus comentarios ‘machistas’

Son muchos los usuarios de Twitter que reclaman la expulsión directa de Suso.

El paso de Suso por GH VIP6 está teniendo más sombras que luces. El catalán entró en la casa más famosa de la televisión con la clara intención de “dar contenido”, cosa que ha logrado con menos fortuna de la que esperaba. Desde un principio su relación con Aurah Ruiz fue catalogada de ‘montaje’, algo que ha sido muy criticado, pero lo que verdaderamente ha colmado la paciencia de los seguidores del formato han sido los comentarios ‘machistas’ del joven. “La voy a querer siempre, pero mi novia no va a ser. Como mucho folla-amiga, que para follar sí que me gusta” o “Solo eres tetas, culo y twerking. No quiero que vean a mi ‘novia’ mover el culo y las tetas”, han sido algunas de las perlas que ha soltado Suso, frases que están teniendo una gran repercusión en las redes sociales.

Pero no todo queda ahí. El enfrentamiento continuo que Suso tiene con Miriam Saavedra ha dejado por el camino algún que otro comentario despectivo que también ha sido muy comentado en Twitter, red social desde la que se está pidiendo su expulsión.

Es más fuerte toda la mierda que le dice Suso a Aurah que el comentario de Omar y aqui no pedís expulsion???????#GHVIP16O — Nonai (@nonai1977) 16 de octubre de 2018

Para mi lo de Suso es hasta de expulsion #GHVIP16O — Claudia (@claudiasb26) 16 de octubre de 2018

Expulsión disciplinaria a Suso por los comentarios que hace — miriam (@miri_sadaba) 16 de octubre de 2018

Los comentarios de Suso para mí son de expulsión. Es el tío más machista que he visto en televisión. ASCO. #GHVIP15O #GHVIP16O — LUNA (@LUNADELDESIERTO) 16 de octubre de 2018

Lo cierto es que en esta última edición de GH VIP ya existen precedentes de sanción por comentarios inadecuados. Sin ir más lejos Omar Montes fue nominado directamente por la organización hace poco más de una semana, una nominación que le costó la expulsión en la última gala del reality. ¿Será Suso expulsado o amonestado en esta ocasión? Habrá que esperar para saber cuál es la decisión de la cúpula del programa respecto a este delicado asunto.