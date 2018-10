El delantero del Chelsea hace una crítica a los dos formatos de televisión.

No es oro todo lo que brilla. O al menos eso es lo que describe Álvaro Morata, que cuenta en una entrevista que ha concedido al diario El Mundo cuáles son algunos de los problemas que le han atormentado en el último año. Su mala temporada en el Chelsea o su no asistencia al Mundial de Rusia han sido algunos de los temas más controvertidos que ha querido tocar, pero si por algo ha llamado la atención de los medios sus últimas declaraciones ha sido por su contundencia a la hora de hablar de su exposición mediática. “Hay mucha gente que piensa que tenemos una vida envidiable o que tenemos más privilegios que otras personas. Pero a veces el dinero te puede traer problemas con amigos, como los he tenido yo. Hasta con tu propia familia, y de eso la gente no se da cuenta. Es difícil con la edad que tenemos que te venga un amigo que lo está pasando mal por decisiones que él ha tomado en su vida y le tienes que salvar tú, y es difícil decir que no”, dijo el exjugador del Real Madrid.

El madrileño parece no sentirse muy cómodo en su faceta de personaje mediático, pese a reconocer que saca partido a su popularidad a través de los contratos publicitarios y las redes sociales. “Hay veces que Instagram es una falsa felicidad. Hay días en los que estás triste y pones una imagen de felicidad que realmente no refleja como tú te sientes ese día. Bueno, al final es una cosa que también nos hace ganar dinero, estar más valorados en los contratos publicitarios…”, asentía Álvaro Morata, que sacó a colación su opinión acerca de las personas que buscan la fama a través de los medios: “En España hay programas como Gran Hermano, que todo el mundo lo critica , pero luego es lo más visto. O Mujeres y Hombres, que muchas veces nos unen a los futbolistas con los protagonistas de esos programas y no sabemos ni quiénes son… Son programas que no aportan nada, pero la gente los ve“.

Estas palabras han causando un gran revuelo en las redes, ya que en alguna ocasión el delantero del Chelsea ha sido relacionado con alguna que otra chica que ha participado en realitys de corte similar. Realidad que parece no gustar demasiado a Álvaro Morata, que reconocer sentirse incómodo con el peso mediático que supone ser uno de los futbolistas más famosos de nuestro país: “Ahora sales por ahí a tomar una cerveza, en tu día libre, que no pasa nada, porque somos jóvenes y porque no te cuides un día no pasa nada, y hay 300 móviles a tu alrededor para sacarte una foto“, dice el jugador.