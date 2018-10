Jesé Rodríguez consigue un objetivo que a Aurah Ruiz no hará nada de gracia

El futbolista y su exnovia se verán pronto las caras en juicio

Aurah Ruiz no se ha cansado de sostener que Jesé Rodríguez no se hace cargo del hijo que ambos tienen en común y ahora el futbolista le ha demostrado que eso no es así. Aprovechando que la extronista está concursando en ‘GH VIP’, el futbolista ha estado junto al pequeño Nyan este pasado fin de semana y ha dejado constancia de ello en las redes. Un momento que era esperadísimo por su parte y que a buen seguro no ha sentado nada bien a Aurah ya que el niño se quedó en Gran Canaria y a cargo de sus abuelos maternos.

“Por fin. La paciencia es una virtud. Mi Nyan”. Unas bonitas palabras con las que el jugador del PSG,que está apartado del resto de sus compañeros porque no cuenta para el técnico, quiere dejar claro que le importa (y mucho) su hijo, enfermo desde el día que nació. Nyan sufre hipoglucemias y su tratamiento es bastante costoso. La propia Aurah dijo que entraría en ‘GH VIP’ para poder pagar los sensores que necesita su bebé para vivir”.

Jese vs. Aurah, una guerra interminable

El enfrentamiento entre ellos viene de muy lejos y ha tenido a Instagram como escenario de decenas de batallas dialécticas. Lo último que se sabe al respecto es que ambos debían haber tenido este lunes 15 de octubre un juicio, que iba a obligar a Aurah a salir de la casa unas horas, pero que finalmente ha sido pospuesto. Jesé Rodríguez demandó a su expareja por injurias, calumnias y coacciones vertidas durante el programa.

Mientras tanto, Aurah ha encontrado el amor en los brazos de Suso, mientras se ha encargado de defender que el padre de su hijo nunca se ha hecho cargo de él. Un testimonio cercano al exfutbolista del Madrid, recogido por la revista ‘Semana’, lo desmentía: “Este señor nunca ha abandonado a su hijo en ningún momento. Jesé ha llegado a pagar más de 100.000 euros para trasladarle desde Canarias a Inglaterra para que le vieran los mejores médicos. Durante todo ese tiempo y, dadas las circunstancias, el futbolista no ha podido ver a su hijo desde el mes de abril debido a los conflictos con su progenitora”