Techi vuelve a recibir una llamada de su ex, Alejandro. Verdeliss, Miriam, Ángel y Koala sellan una nueva alianza.

Un culebrón peruano. Eso es lo que parece la casa de GH VIP. Y no solo se debe a que tres de sus concursantes tengan origen en el país latinoamericano. Los enredos son cada vez más enrevesados. Después del lío monumental protagonizado por Isa, Techi, Omar y Asraf, ahora resulta que podría haber un acercamiento entre la hija de Isabel Pantoja y el cantante. En las redes no se habla de otra cosa y en el debate no iba a ser menos. Belén Esteban abrió el “melón” haciendo la pregunta del millón. La expareja terminó hablándose a los ojos. En la casa, Techi sigue con varios frentes abiertos. Verdeliss, Miriam, Ángel y Koala sellan una nueva alianza.

Isa Pantoja y Omar Montes: ¿no hay dos sin tres?

Lo de esta pareja va camino de convertirse en el romance del año. Sus idas y venidas, traiciones y enfrentamientos aparecen y desaparecen como el Guadiana. Al salir Omar de la casa, era esperado su reencuentro con Isa. Tras un frio recibimiento el jueves pasado en la gala de expulsión, todo apunta a que su historia ha dado un giro más. Esperado para algunos, sorprendente para otros, lo cierto es que a nadie dejan indiferente. Las miradas estaban puestas en el cantante y Belén Esteban rompió el hielo: “te arrepientes de haberlo dejado con Isa?”. Omar echó balones fuera pero entonces la presentadora, Sandra Barneda, volvió a formular la pregunta. Fue tal la insistencia, que la expareja se vio forzada a sentarse frente a frente, cara a cara. Las miradas de uno y otro lo dijeron todo. Se pidieron perdón. Ambos se negaron a admitir una posible vuelta, pero en el plató el ambiente era otro. Muchos son los colaboradores que apuestan por una posible reconciliación.

Techi recibe una nueva llamada de Alejandro

Con media península bajo los efectos del huracán Leslie, a Techi le toca lidiar con su propio “vendaval” personal. Su vida amorosa va a una velocidad vertiginosa y el animo de la joven se ha resentido en los últimos días. Tras la expulsión de Omar, la madrileña se ha sentido más sola. El mensaje enviado por el músico una vez fuera de la casa tampoco la tranquilizó. Si a eso añadimos que la historia con su ex tampoco se cerró de la manera que quería, pues es natural que no esté pasando por sus mejores días. Durante el debate fue llamada a ocupar el salón del “más allá”. Allí le esperaba una llamada telefónica de Alejandro. Tras unos minutos de incertidumbre- el joven sin rostro estuvo a punto de cancelar la llamada- al final pudieron hablar. Techi le pidió perdón y se le pudo ver triste y afectada. La ex de Kiko Rivera se enfrenta a su semana decisiva dentro del concurso.

Alejandro a Techi: “Tú has hecho tu vida dentro de la casa y yo la he hecho fuera” #GHVIPDBT5 pic.twitter.com/V6e7GsZflI — Gran Hermano (@ghoficial) October 14, 2018

La alianza de los “guays”

Así ha bautizado Iván Madrazo al grupo formado por Verdeliss, Miriam, Ángel Garó y El Koala. Fue el cantante malagueño quien puso los cimientos del grupo. Se ven como auténticos “outsiders” dentro de la casa pero también con el favor del público. Su alianza se basa como contrapunto al grupo de los “fuertes” con Mónica y Suso a la cabeza. En los últimos días, los cuatros se han dejado ver más cerca y cómplices. Verdeliss y Ángel están conectando muy bien y se apoyan mucho. Lo mismo Miriam y Koala. El músico se posicionó a favor de la permanencia de Miriam, lo que llevó a ésta a romperse de la emoción.