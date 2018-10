Sola y sin recuerdos: así pasa Carmen Sevilla su 88 cumpleaños

Así vive la que un día fue 'la novia de España'.

A tan solo un día de que Carmen Sevilla cumpla 88 años, son muchos los recuerdos que afloran en la memoria de aquellos que amaron a la conocida como ‘Novia de España’. Su ternura y espontaneidad se coló en millones de hogares, aunque ella ya poco o nada recuerde de su vida. Tampoco de su entorno. Vivirá un año más su aniversario sumergida en la terrible enfermedad que sufre desde el año 2009: el Alzheimer. Desde entonces, sus apariciones públicas se redujeron notablemente hasta que en el año 2015 ingresó en la residencia Sanyres de Aravaca (Madrid), donde actualmente pasa su días inmersa en estrictas rutinas terapéuticas y cuidados. Una realidad muy alejada del calor de los focos que siempre la acompañaron. La última vez que pudimos ver a Carmen fue en el año 2012 en la puerta de su domicilio madrileño, unas imágenes donde ya se podían apreciar claros síntomas de su deterioro. Seis años después y a punto de que sople las velas, Look ha querido saber cómo se encuentra la artista, por lo que este digital se ha puesto en contacto con su círculo más cercano.

“No parece que le guste a su hijo, Augusto Algueró, que vayan a visitar a su madre, y yo lo entiendo. Todos tenemos que tener la imagen de esa Carmen Sevilla espléndida”, dice el presentador José Manuel Parada a este medio. “No tengo muchas noticias sobre ella. Sé que ella no recuerda quién es”, añade. En la misma dirección gira la versión de su íntima amiga, María Rosa Orad. “Desde que ingresó no la he visto. Antes íbamos a su casa mucho para comer y estar con ella (…) Su hijo quiere guardarla. Es algo normal, su deseo es que todos nos llevemos el mejor recuerdo de Carmen Sevilla y yo creo que debe ser así”, apunta la bailaora. Ambos testimonios dan a Look en exclusiva la razón por la que el hijo de Carmen Sevilla no permite que nadie más visite a su madre. El mismo que ha preferido no dar ninguna declaración a este medio.

“Ella está bien cuidada y está bien, dentro de que todo lo que implica su enfermedad. Carmen es una persona maravillosa y yo le deseo todo lo mejor. Más que amigas hemos sido hermanas”, dice emocionada. En cambio, Rosa María sí reconoce que la única persona que no pertenece a la familia, pero que sí sigue manteniendo contacto con Carmen e incluso va a visitarla es Moncho Ferrer. “Está igual que estaba en estas últimas semanas”, dijo el actor a Look cuando el pasado mes de abril saltaron las alarmas sobre su estado de salud. La discreción reina en su entorno, que prefieren dejar en el recuerdo a aquella Carmen Sevilla que robó el corazón a todo un país y que llevó por bandera la esencia de la mujer española más allá de nuestras fronteras. Una de nuestras grandes artistas internacionales que consiguió regalar momentos de alegría a los millones de espectadores que acudían a los cines para ver películas o se pegaban frente a la televisión para disfrutar de sus hazañas en el ya mítico ‘Telecupón’. Por eso y por mucho más, felicitamos a la gran Carmen de España.