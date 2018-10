Depresión, maternidad e Isabel Pantoja: la entrevista más sincera de Toñi Moreno

La presentadora de Viva la vida superó una depresión

Toñi Moreno se ha convertido en el rostro de Telecinco para visibilizar y concienciar a la ciudadanía en un problema que afecta a una cuarta parte de la población. La cadena, dentro de su iniciativa ’12 meses, 12 causas’, se ha volcado con el mes mundial de la salud mental. La presentadora andaluza ha contado en primera persona cuál fue su experiencia con la depresión, pero también se ha pronunciado sobre otros temas candentes como Isabel Pantoja, GH VIP, o sus planes de maternidad.

Toñi, importante campaña en la que participas…

Estoy muy contenta porque me ha llamado mi casa para decirme si quería participar en esta campaña, y creo que era la campaña en la que yo tenía que participar, salud mental. Primero porque todos tenemos a alguien, y porque yo como siempre he contado, pasé por una depresión. La cabeza te juega a veces malas pasadas. Me he sentido con la responsabilidad de estar en esta campaña. Esta dirigida a los que no tienen problemas de salud mental, que no se hagan el loco, que den amor, tengan paciencia y tengan información.

¿Hacer visible lo invisible?

Es alucinante, no desde hace mucho tiempo, se les llamaba locos y se les escondía en psiquiátricos, para que la sociedad no mirara. Y ahora pasa de otra manera, es que hay un silencio sobre cada una de estas enfermedades. Cuanto más se hable de forma natural, y más se integre a las personas, se hará más por esas personas que están en estas situaciones.

¿De qué forma podemos ayudar?, ¿con las familias, con el trabajo? ¿Cómo fue en tu caso?

En mi caso, en mi familia, el amor. Con amor, con compresión, con paciencia, con tiempo, con dedicación. La familia y los amigos e intentar entender la mente de las personas que viven esa situación. Y ponerse en manos de profesionales. Además que la gente no te dé la espalda.

El programa Vida la vida marcha estupendamente, es líder en audiencia

Estoy muy contenta. Estoy ahora muy bien, ¿eh? Estoy muy contenta con todo lo que me está pasando, tengo un programa donde me siento cómoda. Mi madre con salud, mi sobrino bien. A lo mejor con unos kilos de más, jaja. Estoy muy contenta con el momento que estoy viviendo.

¿Cuál es la clave del éxito del programa?

La clave de que Viva la Vida esté cuajando, a mí la palabra éxito es una palabra que no sé muy bien qué es, es que es un programa familiar, donde la gente puede sentarse a hablar. Este fin de semana hemos tenido a Assumpta Serna que hacía que no la escuchábamos veinte años, o a Pau Donés. Son cinco horas que tenemos de todo, tenemos nuestro momento divertido con Gran Hermano y tenemos nuestros momentos de escuchar. Ayer la conversación con Pau Donés, fue de vida, para ponérmela todos los días.

Y ahora con una revista que está siendo todo un reclamo

Estamos haciendo una revista de salud, que está muy bien, donde también hacemos entrevistas personales. Alimentación… me está viniendo muy bien aplicármela, estoy cambiando mis hábitos de alimentación.

¿Te estás poniendo en forma?

Estoy empezando a hacer deporte y alimentarme bien, porque soy un desastre. Soy vaga, tengo ya 45 años y tengo que ponerme las pilas. Me dice mi entrenador que dependiendo de cómo esté ahora, así estaré en mi madurez.

¿Tienes algún proyecto más que puedas contarnos o no tienes tiempo para nada más?

Estoy ahí intentando si puedo hacer una cosa que quiero hacer, pero no puedo contarlo aún.

¿Tanto trabajo te ha dejado irte de vacaciones?

Este verano he estado en Guatemala, con Ayuda en Acción. Estuve diez días y el resto del tiempo, ya me han pillado con ese bañador horroroso en las playas de Sanlúcar.

¿Cómo estás viendo Gran Hermano?

Me parece un casting maravilloso, me ruborizo mucho, lo paso mal. Admiro muchísimo a Jorge, mucho mucho. Yo a veces me pongo colorada cuando paso en el programa a los vídeos. Está muy divertido, muy distraído, lo están dando todo los personajes.

¿Tienes algún favorito? ¿Qué te parece el papel de Isa Pantoja?

A mí me gustó mucho la salida de Chabelita. Me gustó mucho la entrevista que le hizo Jorge, me gano en esos quince minutos. Me encantaría que la repescaran.

¿Qué te pareció la llamada de Isabel Pantoja, como madre coraje?

Me parece que Isabel Pantoja, debería conceder más entrevistas para que la conociéramos mejor. En mi programa la haría una entrevista fantástica.

¿A quién te gustaría entrevistar y aún no has podido?

Lo maravilloso del programa es que están pasando casi todos, y eso que llevamos casi un año de vida. No tengo a nadie en especial. Me encantaría entrevistar a Sabina, por ejemplo.

¿Cómo van los planes de ser madre?

Esto no es una cosa que es de un día para otro. Ahí estoy intentándolo. No hay nada nuevo que contar, cuando haya algo nuevo os lo contaré, no he dejado de intentarlo. Yo las cosas en la vida, me marco sueños y los peleo. Pero si luego no salen, no me frustro porque la vida es maravillosa vivirla. Yo lo he dicho siempre, voy a intentar ser madre hasta que un día decida sino lo consigo, pero seré una maravillosa tía. Ahí estamos como tantas mujeres. Las mujeres de mi generación hemos tenido un problema, que hemos ido aparcando el tema por el trabajo. Cuando tenías trabajo no podías ser madre porque lo perdías, y cuando no tenías trabajo no tenías dinero.