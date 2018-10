El cumpleaños de Rocío Flores: viaje, cena y mucho cariño, pero alejada de su madre un año más

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha vivido un cumpleaños más distanciado de su madre, con la que no tiene contacto desde hace cuatro años

Nadie podía imaginar el papel decisivo que tendría Rocío Flores cuando vino al mundo hace 22 años. Antes de nacer, la figura de la nieta de Rocío Jurado sirvió para suavizar las tensiones que, el matrimonio de una jovencísima Rocío Carrasco y un guardia civil llamado Antonio David Flores, habían causado en el seno de la casa más famosa de Chipiona. A la pequeña se la conoció como Ro, para diferenciarla de madre y abuela. 22 años después, Rocío Flores Carrasco, con nombre y apellidos, se ha convertido en la tercera generación de una de las sagas más mediáticas por excelencia del país. Una celebración que ha incluido el cariño de las personas más importantes en la vida de la joven además de un viaje precumpleaños.

Su cumpleaños coincide con el momento más complicado de la familia en los últimos seis años. Otro aniversario más sin contar con su madre, con la que no guarda ningún tipo de relación desde hace cuatro años. Tras irse a vivir a los 16 años con Antonio David, tan solo esperó dos años más y con la mayoría de edad, cortó cualquier tipo de vínculo afectivo con Rocío Carrasco.

“Si Rocío habla, se cae España entera”, dijo una vez Gloria Camila, su tía, sobre los eventos que marcaron la adolescencia de Rocío Flores y que acabó con ella viviendo en Málaga junto a su padre y a su mujer, Olga Moreno. Eventos que, pese a los rumores, siguen siendo una incógnita. A día de hoy, Rocío es una joven coach nutricionista que utiliza su tirón en las redes sociales para ejercer su profesión. La primera nieta de Rocío Jurado no acostumbra a conceder titulares a la prensa del corazón y su participación en los medios se ha limitado al apoyo de familiares. Famosa fue su aparición en ‘Supervivientes’ para recibir a su tía, Gloría Camila, que es más una hermana para ella, o su reciente posado junto a José Ortega Cano y Ana María Aldón por motivo de su boda.

Gloría Camila, máximo azote público de su hermana, Rocío Carrasco, en los últimos meses a consecuencia de las numerosas discrepancias sobre el legado de Rocío Jurado, ha sido siempre el mayor apoyo de Rocío Flores. Criadas prácticamente como hermanas (solo se llevan un año de diferencia) Gloría Camila ha preparado una extensa felicitación en redes a su querida sobrina dándole las gracias a la vida por unirlas en sus caminos, con recuerdo a Rocío Jurado incluido.

Un fin de semana cumpleañero con viaje incluido

Rocío Flores tuvo un fin de semana completo empezando con viajecito. La hija de Rocío Carrasco ha aprovechado la festividad del Día de la Hispanidad para viajar desde Málaga a Madrid junto a su novio, Manuel, y así disfrutar del desfile de las Fuerzas Armadas. Un viaje que deja constancia de la estupenda relación que la joven mantiene junto a su pareja. Pues Manuel se ha convertido en el mejor refugio de Rocío en el momento de máxima tensión familiar. Por la noche, Rocío Flores ha celebrado su cumpleaños junto a su círculo más cercano dejando constancia en las redes sociales con una cenita que, por supuesto, ha incluido una tarta para soplar las velas.

Máxima tensión entre sus padres

No ha sido un cumpleaños más para Rocío Flores. El íntimo y estrecho vínculo que guarda con su padre, al que llama cariñosamente ‘jefe’, choca de bruces con el silencio absoluto respecto a su madre. En plena batalla legal, Antonio David Flores recibió la pasada semana la noticia adelantada por ‘Lecturas’ que informaba sobre la petición del juez de sobreseer la causa abierta contra el ex guardia civil por daños psicológicos a su ex mujer. Un duro golpe para la hija de ‘la más grande’, que esperaba una respuesta favorable desde la Justicia.

Sin embargo, a Antonio David todavía le queda una causa pendiente por alzamiento de bienes cuyo juicio se va a celebrar de forma inminente y que amenaza su supuesta estabilidad familiar. Por si fuera poco, Olga Moreno, su mujer, recibió dos querellas por parte de los abogados de Rocío Carrasco a consecuencia de una entrevista. La hija de Rocío Jurado le exige 100.000 por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad, según informó la revista ‘Diez Minutos’. ¿Cuál fue la respuesta de Rocío Flores? Declarar su amor a los cuatro vientos a Olga Moreno por su cumpleaños: “Felicidades a una de las mujeres más importantes de mi vida, te quiero mucho”. Todo dicho.