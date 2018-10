La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores triunfa como coach nutricional

Rocío Flores se enfrenta a uno de sus cumpleaños más complicados. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores sopla 22 velas este 13 de octubre, pero en su mente estará, sin duda, en el complejo enfrentamiento que durante los últimos meses han mantenido sus padres en los tribunales. Un proceso que está siendo largo y tedioso y que todavía no ha llegado a su fin.

[Así canta la nieta de Rocío Jurado]

No obstante, mucho ha llovido desde que la nieta ‘indie’ de Rocío Jurado llegase al mundo. Hoy es una joven emprendedora y luchadora que, a pesar de su gran repercusión mediática, no se prodiga demasiado ni en redes sociales ni en actos públicos. Sin embargo, Rocío Flores o ‘Rotrece’, como se hace llamar en Instagram, ha sabido transformar su ‘tirón’ mediático en su medio de vida. Así, partiendo de sus cerca de 60.000 seguidores en la citada red social, la hija de Antonio David cosecha éxitos como coach nutricional, una profesión con la que no solo se ha convertido en una mujer independiente, sino con la que también ayuda a otras jóvenes a que cumplan sus objetivos.

Pincha en la galería para descubrir cómo ha cambiado Rocío Flores en sus 22 años.