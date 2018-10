María Toledo, una de las fotos más prometedoras del flamenco en España, se ha casado con el torero Esaú Fernández en Toledo

La cantautora y pianista María Toledo ha dado el ‘sí, quiero’ con el torero Esaú Fernández en el Monasterio de San Juán de los Reyes en Toledo. La localidad, de donde es la cantante, ha sido elegida por el factor sentimental de la novia. De blanco impoluto y con largo velo, María Toledo he hecho aparición en el día más importante de su vida en un majestuoso carro de caballos junto a su padrino de bodas. Una ceremonia que ha contado con varios miembros de la socialité española. La modista, Vicky Martín Berrocal, no ha querido perderse el evento de su amiga, acudiendo junto a su hermana y junto a su hija, Alba Díaz Martín, que se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales con su papel como influencer. De hecho, la propia Vicky Martín Berrocal ha sido la encargada de diseñar el vestido de María Toledo. No te pierdas ninguna imagen de los invitados y del evento en nuestra galería.

El mundo del toreo también ha estado presente para arropar a Esaú Fernández, que dedicó una bonita estampa en las redes sociales a la que ya es su mujer durante el viaje preboda que los dos disfrutaron en París. “La vida me puso en tu camino para juntar nuestras almas para toda una vida juntos “, se escribieron muy románticos el nuevo matrimonio. Entre los invitados al íntimo evento, Silvia Casas y Fiona Ferrer han posado para los medios congregados.

Un matrimonio con futuro al alza

Esaú Fernández, que nació en Camas, localidad sevillana, tomó la alternativa en el 2011 con Morante de la Puebla como testigo de su inicio en el mundo del toreo. Por su parte, María Toledo se ha consolidado como una de las artistas del flamenco con mayor futuro, llegando a haber sido nominada hasta cuatro veces para los premios Grammy latino.