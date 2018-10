Julián Contreras reconoce su ruina: “Vivo con 160 euros al mes, he pasado hambre”

Tras ser desahuciado junto a su padre, Julián Contreras se encuentra en una extrema situación económica

Julián Contreras está pasando por su peor momento. El hijo de Carmina Ordóñez no atraviesa por una buena situación económica desde hace tiempo, pero en los últimos meses todo ha dado un giro al peor de los caminos. Hace menos de un mes se conoció el desahucio que, pese a que lo negara en un principio, un juez dictó contra la casa que compartía con su padre, Julían Contreras. El hermano de Francisco y Cayetano Rivera se ha derrumbado en unas declaraciones al periódico ‘La Razón’ en los que relata con dureza la extrema situación de sus cuentas. “He pasado hambre, he vivido sin luz, ni agua, sin gas, te dejan sin margen y te vas ahogando”, ha reconocido Julían. Un momento que acabó con el desahucio: “Yo ahora tengo toda mi vida en tres maletas y mi padre en cinco, es lo único que hemos podido salvar después de que nos echaran de casa”.

Las declaraciones de Julián Contreras son duras, desgarradoras. La ruina económico llegó tras la inversión en un restaurante, ‘Pura Gula’, que no salió como se esperaba. “Me creí las mentiras del emprendimiento”, reconoce el joven. “Cometí el error de ir a un juez y reconocer mis deudas, y ahora no puedo ni pagar lo que debo. Te ponen grilletes virtuales, si me meten en Soto del Real, viviría mejor. Por lo menos tendría asegurada la comida”, ha comentado Contreras al periódico.

Unos ingresos que, con las cuentas embargadas, se reducen a 160 euros al mes. “Me siento en exclusión social, llevo dos años en concurso de acreedores. Vivo con 160 euros al mes”. Una situación que parecía muy lejana pero que, tras 200.000 euros de perdidas en su apuesta hostelera según ‘La Razón’, acabó por afectar al hijo de Carmina Ordóñez. “Uno cree que esto solo le pasa a las familias desestructuradas pero no es así”. Una ruina económica que le hace criticar a la gente que saca provecho de dichas situaciones: “Luego ves a defraudadores profesionales que campan a sus anchas y se las saben todas”.

Delicada situación médica de su padre

Por si fuera poco, Julián Contreras y su padre afrontan unos problemas de salud del progenitor que le acercan a la ceguera. “Es cierto, mi padre se está quedando ciego, imagínense cómo se vive esto si cada noche dormimos en un sitio distinto”, ha declaro con brutal sinceridad Julián Contreras sobre el glaucoma que sufre su padre.

Sin embargo, Julián Contreras reconoce que no valora pedir ningún tipo de ayuda o compensación económica al estado. “Mientras yo pueda seguir trabajando, no pediremos nada. Hay gente que tiene muchas más necesidades económicas que nosotros. Es una cuestión ética y estética”, asegura el hijo de Carmina Ordóñez.

De momento, Julián Contreras ya ha estrenado su sección “Atrévete con Julían”, en el programa de TVE ‘Corazón, Corazón’ presentado por Anne Igartiburu. Como colaborador, se enfrentará a distintos retos físicos y mentales para demostrar a la audiencia que todo es posible. Allí coincide con nuevos compañeros, como Lourdes Montes, esposa de su hermano, Francisco Rivera y Rosanna Zanetti, mujer de David Bisbal.