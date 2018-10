Techi, Miriam, Verdeliss y Asraf, nuevos nominados.

Era el momento más esperado por los seguidores de GH VIP y al fin ha sucedido: Isa Pantoja y Omar Montes se han visto las caras. Con más de un 53% de los votos, Omar ha sido expulsado. Una vez fuera de la casa, el rapero no tuvo más remedio que compartir protagonismo con la hija de Isabel Pantoja. Los líos de Techi, Isa, Omar y Asraf han ocupado gran parte del programa. Por otro lado, Miriam y Mónica siguen polarizando las disputas en la casa. Techi, Miriam, Verdeliss y Asraf, los nominados de la semana.

Isa y Omar se ven las caras

La noche prometía y no defraudó. Los dos hombres de Isa Pantoja en el concurso, Omar y Asraf, se batían por la expulsión. Finalmente ha sido el rapero quien ha abandonado la casa. Una vez en el plató, el enfrentamiento entre la expareja ha sido constante. Se lo dijeron todo: infidelidades, malos royos, verdades a medias y malos entendidos. No han dejado títere con cabeza. Ambos han prometido ignorarse a partir de ahora. Queda por ver si lo cumplen o si seguirán dándose “la vida mártir”.

Omar se siente traicionado por Techi y Asraf

Ha sido, sin duda, la noche de Omar Montes. El autor de “Meneito” llegó como un toro después de oír en boca de su “hermano” Asraf que había tenido más que palabras con Isa Pantoja. Fue en la recta final de su permanencia en la casa, justo en el confesionario. Allí, los dos frente a frente, el ex Míster Universo se sinceró: “Nos dimos uno o dos besos”. La confesión cayó como un jarrón de agua fría. Una vez en el estudio de Telecinco, Omar se topó con la dura realidad. A las palabras de Isa en contra de Techi, se juntaron también las de su abuela Mª Ángeles: “Te has equivocado con Techi”. Al despedirse de ella en directo dijo: “Eres una joyita. Ya hablaremos cuando salgas, que me temo será pronto”.

Asraf: “Estábamos debajo de las sábanas y nos dimos uno o dos besos” #GHVIPGala5 pic.twitter.com/aVYFkGwuG9 — Gran Hermano (@ghoficial) October 11, 2018

Miriam y Mónica: la guerra que no cesa

Por menos se han generado verdaderos conflictos diplomáticos. La casa está que arde. Las “culpables” son Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. El odio que se profesan es antológico. No es fácil encontrar en otras ediciones a dos mujeres con tanto en común y a la vez tan enfrentadas. La convivencia se le está haciendo tan cuesta arriba a Mónica que ha pensado hasta en abandonar. De hecho, llegó a pedir a sus compañeros que la nominaran. Sin embargo, tal petición no obtuvo ningún efecto. Pero Mónica no es el único frente abierto de Miriam. Con Techi la relación va de mal en peor. Su discusión con Miriam subió de tono y ha sido de las más fuertes en lo que llevamos de edición. Los descalificativos volaron como puñales. ¿Llegará en algún momento la paz a la casa?