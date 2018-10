Cuando el río suena, agua lleva. El popular dicho va camino de cumplirse a la perfección en la supuesta relación que mantiene Aitana con Xavi Serrano, un acercamiento que podría haber dilapidado el noviazgo de la triunfita con su compañero Cepeda. En los últimos días la rumorología daban por hecho la nueva ilusión de la intérprete de ‘Teléfono’, y es que son muchos los medios que han recogido la supuesta buena nueva. El modelo catalán con el que se relaciona a la segunda finalista de OT 2017 se ha colocado bajo el foco mediático desde hace a penas unos días, una situación que le ha pillado por sorpresa. El diario La Vanguardia ha recogido las primeras palabras del maniquí tras la difusión de su supuesta relación con la cantante, unas declaraciones que dejan la puerta bastante abierta a la libre interpretación.

“Prefiero no entrar en temas de mi vida privada, primero por ética profesional porque estoy centrado en mi trabajo, y, sobre todo, porque es un tema que afecta a otra persona que me importa que es Aitana. No voy a entrar en detalles”, dice Xavi cuando le preguntan por su relación con la catalana, y añade: “Aún no sé qué puedo y qué no puedo decir”. Estas declaraciones no han hecho más que avivar, aún más, los rumores que dan por hecho este noviazgo, algo que no sabemos cómo le habrá sentado a la ya exnovia de Cepeda.

Por otro lado Xavi Serrano ha querido explicar cómo saltó a los tabloides esta supuesta relación, asunto que le ha trastocado en los últimos días. “Este revuelo se ha montado porque me volvió a seguir en las redes sociales, pero, por el momento, nada más”, afirma el modelo que pide, dentro de lo posible, paciencia a los medios: “seguid tratando este tema con objetividad y respeto por nuestras vidas privadas”. A este testimonio se le suman las palabras que un amigo cercano al maniquí concedió a Look hace unos pocos días, declaraciones que cada vez cobran más sentido: “No puedo decir mucho, pero si estuvieran juntos tampoco te lo contaría. Es comprensible”, decía el joven. ¿Veremos próximamente a esta pareja de guapos de la mano? Tendremos que esperar para saberlo.