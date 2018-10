Laura Matamoros, emocionada con la llegada de un nuevo miembro a la familia

“¡Ay, Paco! Te lo comes. Yo me muero con Paco, la verdad”. Así de emocionada se ha mostrado Laura Matamoros al ser preguntada por el nuevo miembro que acaba de llegar a su familia. La hija de Kiko Matamoros se ha convertido en madre primeriza este año, una experiencia sobre la que se ha sincerado con los medios antes de disfrutar del musical ‘Anastasia’ en Madrid. Además, también ha desvelado cómo está llevando su padre su nueva faceta de abuelo. No te lo pierdas.