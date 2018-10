Enrique Iglesias reconoce que se plantea dejar la música

Lleva décadas en esto de la música y siendo famoso, pero no ha sido hasta ahora cuando Enrique Iglesias ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre su vida privada. Lo ha hecho para el medio británico ‘The Sun’ donde, entre otras cosas, ha dejado caer que en más de una ocasión se le ha pasado por la mente abandonar la música. No es una idea nueva, sino que empezó a rondarle la cabeza hace ya mucho años, cuando tenía 19 y se encontraba de gira mundial con su primer disco. “Había veces en que pensaba que tal vez debería dejar de hacer esto y tomar un descanso. Es algo que ha pasado por mi mente a lo largo de los años”, ha reconocido.

Sin embargo, ha sido tras la llegada de Nicholas y Lucy cuando la cosa habría empeorado, “ahora ha pasado por mi mente un par de veces más que antes. Tal vez no me vea haciendo más que unos pocos álbumes más, eso es todo. Después no hacer nada más que ser padre“.

Pero no solo ha hablado de su futuro profesional en la entrevista, sino también de cómo ha sentado a su vida de pareja la llegada de los bebés. Lejos de ocupar todo su tiempo y atención, Enrique ha dejado claro que él y Anna están viviendo uno de sus mejores momentos sexualmente hablado. “Probablemente esté teniendo más sexo que nunca. No ha disminuido”, explica sin tapujos al citado medio.

Eso sí, no todo ha sido color de rosa en los últimos tiempos. “Como cualquier pareja a veces pasamos por altibajos, no siempre es perfecto. Pero es perfecto de alguna manera, es increíble ver lo buena madre que es”.