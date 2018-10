Así vivió Terelu Campos el antes y el después de su doble mastectomía

La vida de Terelu Campos ha cambiado drásticamente en apenas una semana. El pasado sábado 6 de octubre se sometía a una doble mastectomía en la Fundación Jiménez Díaz con la intención de alejar el cáncer de pecho de su vida para siempre. La presentadora, que continúa en el hospital a la espera de que sus médicos le den el alta, ha atendido a la revista Lecturas en la que es su primera entrevista tras la intervención. “Hoy empiezo a ser un poco persona, lo he pasado francamente mal”, desvela Terelu, que no quiere negar que las primeras horas han sido muy duras, “esto hay que vivirlo en primera persona. Es difícil de explicar”.

Afronta la recuperación sin prisas, “poco a poco”, y siempre bajo la supervisión de sus médicos de siempre, que le han aconsejado y advertido durante todo el proceso. “Me dijo la doctora que el primer día me iba a sentir como si me hubiera pasado el AVE por encima. No se equivocó, y si no me pasó uno, me pasaron dos”, confiesa.

Horas antes de la operación, Terelu atendió a la misma revista en su casa, la última antes de quitarse los pechos y durante la cual reconocía tener “muchísimo miedo, pavor como nunca” ante la preocupación de salir adelante en una intervención tan compleja. Unos nervios que incluso le provocaban pesadillas y hacían que descansara mal por las noches.

Con la mente puesta en la mesa de operaciones, en las horas previas a su intervención la hija mayor de María Teresa Campos explicaba otra de las grandes decisiones que ha tenido que tomar, reconstruirse el pecho en la misma operación. Como personaje público no se veía capaz de sentirse observada. “La intervención que he decidido hacer yo es la reconstrucción con el músculo dorsal de ambos lados y rellenar con la grasa de mi cuerpo. ¡Como me sobra! ¡Nunca en la vida pensé que mi grasa me iba a servir para algo!”, se puede leer en las páginas de Lecturas.

Ingresada hasta el momento, una de sus últimas preocupaciones es cómo será su nuevo aspecto físico, pues ya contaba antes de operarse que quería una talla más pequeña de pecho ya que en los últimos tiempos ha tenido problemas. “Quiero volver a ese pecho de hace unos años. Una 90 C, más o menos. Ahora estoy en una 100 D”, revelaba dejando claro que no tenía problemas en tener una talla más pequeña, todo lo contrario. “Llevaba tiempo pensando en reducirme el pecho, me resulta muy incómodo para vestirme”, cuenta en otro momento de la entrevista.

A su lado en todo momento

Sin duda, en todo este proceso una de la partes más importantes es el apoyo que está recibiendo de su entorno más cercano, sobre todo de amigos y familiares.

Si bien su madre, María Teresa Campos, ha acudido al hospital todos los días a visitarla, la intención de Terelu era evitar a su progenitora “el mayor sufrimiento, y sobre todo el mayor agotamiento”. Para ello ha contado con el incondicional apoyo de su hermana Carmen, que no se ha despegado de su lado. “No puedo consentir que mi madre duerma en el hospital porque entonces es cuando enfermo. A mi madre la necesito descansada, bien, que me haga compañía cuando ya esté mejor”.