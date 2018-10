Marisa Jara tendrá que posponer el proyecto más importante de su vida

View this post on Instagram

Buenos días amores!! Me estaba haciendo unas pruebas Ginecológicas para ser Mamiii y nos hemos encontrado con un Tumor de 6×8 en el estómago que me extirparon el lunes se ha llevado parte de mi colón porque estaba pegado, ahora falta esperar que analicen el bicho!! Millones de Gracias a tod@s por vuestros cariñosos mensajes y por tanto ánimo!! ❤️❤️