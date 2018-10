La madre de Alba Carrillo, ‘vetada’ en el Día de la Hispanidad

La exsuperviviente lleva años siendo reservista del Ejército del Aire.

Un gran disgusto se ha llevado Lucía Pariente. La madre de Alba Carrillo vivirá en menos de 48 horas el 12 de octubre más amargo de su vida, y es que verá cómo se ve truncado uno de sus momentos más esperados del año. ¿El motivo? Un ‘veto’ inesperado. Lucía, que es reservista voluntaria en el Ejército del Aire desde hace años, ha desfilado en varias ocasiones en el Día de la Hispanidad, lo que le llena de orgullo tanto a ella como a los suyos. “Acaba de llegar la abuela del desfile empapadita”, escribió su hija en una publicación de Instagram del año 2016, donde posaba con su nieto vestida de uniforme. Pese a la emoción que le suscitaba participar de manera activa en este día, todo apunta a que esto no volverá a producirse nunca más. “He perdido mi plaza en el desfile. Ya no volveré”, ha declarado, en exclusiva, Lucía Pariente a Look.

La progenitora de Alba Carrillo se muestra resignada ante este hecho, sin embargo, tiene claro cuál ha sido el motivo por el que ya no volverá a pasearse por las calles de Madrid luciendo uniforme. “Desde que el año pasado Kiko Hernández dijo en ‘Sálvame’ que yo desfilaba en el Día de la Hispanidad decidieron no concedérmelo más. Aunque algunas personas consideren que esto no tiene importancia, realmente se trata de una cosa muy seria. El Ejército no quiere verse envuelto en ciertas cosas”, dice Pariente a este digital.

Tal y como ha apuntado la exsuperviviente, la exposición mediática en la que se vio envuelto su último desfile ha sido la causa por la que sus superiores han determinado que no vuelva a estar presente. ” Yo respeto mucho la decisión y la comprendo”, afirma Lucía a este medio, desvelando que este año vivirá esta fecha tan significativa de un modo diferente a cómo lo ha hecho en años anteriores.