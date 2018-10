Verdeliss, Miriam y Asraf no pudieron contener las lágrimas, aunque por razones diferentes. Omar aún piensa en Isa Pantoja, lo que ha despertado los celos de Techi.

Ha sido ante todo una noche de grandes emociones en GH VIP. Verdeliss, Miriam y Asraf han llorado y mucho. Cada uno por su lado y por motivos completamente distintos. El contrapunto fue el supuesto “escupitajo” de Mónica a Miriam. La tregua entre ellas ha terminado pero no ha llegado la sangre al rio.

Miriam y Mónica y el “escupitajo” de la discordia

La noche empezó solemne. Un Jorge Javier Vázquez muy serio mirando a cámara quiso aclarar lo que en las redes era ya trending topic: el supuesto “escupitajo” de Mónica en una tostada de Miriam. El presentador mostró el video y quiso defender el programa y a la productora: “escuchamos todo lo que nos decís, leemos todo lo que nos escribís, estamos muy atentos al funcionamiento del programa y os pedimos solo una cosa: confianza.” En el video se vio como la presentadora y actriz peruana soplaba en una simple servilleta. Del “escupitajo” ni rastro.

Este es el vídeo de la polémica sobre el escupitajo. Lo que tiene Mónica en la mano no es una tostada, es una servilleta. Y no escupe, sopla porque está limpiando. Os agradecemos vuestra pasión pero os rogamos confianza en el programa #GHVIPLímite4 pic.twitter.com/E757q2ioMc — Gran Hermano (@ghoficial) October 9, 2018

Los celos de Techi

Los sentimientos se confunden, los enfados se engrandecen y las inseguridades empiezan a surgir. Desde que entró Omar, Techi ha vivido el concurso más intensamente. Al escuchar al rapero hablar de Isa Pantoja, la madrileña se mostró algo confundida y los celos se adueñaron de ella: “sí entra Isa sé que se me removería el corazón”. Las palabras no sentaron muy bien a la ex de Kiko Rivera que también quiso pronunciar unas palabras sobre la hija de Isabel Pantoja: “yo hasta que no le pida perdón a Isa no voy a estar tranquila”.

Los llantos de Verdeliss y Asraf

De los cuatro concursantes nominados, Verdeliss fue la menos votada para abandonar la casa. No obstante, aprovechando su gran momento de protagonismo, quiso poner las cosas claras a Makoke y Mónica: la bloguera no entiende que le lleven la contraria cuando están en directo. Momentos después, Verdeliss acudió al confesionario y se rompió: “no sirvo para esto. No doy la talla. No sé quién miente y quién dice la verdad. Estoy muy confundida.” Por su lado, Asraf, que junto a Omar sigue nominado, también tuvo su dosis de llanto. El Mister Universo es tremendamente familiar y al ver a su hermano pequeño en plató no pudo contener las lágrimas. Ni tan siquiera Jorge Javier pudo esconder la emoción del momento.

Miriam y su curva de la vida

Los recuerdos de su abuela, su viaje al Machu Picchu…la curva de la vida de Miriam Saavedra empezó en lo más alto. A Carlos Lozano le dedicó unas bonitas palabras pero también las más duras: “mis dos abortos fueron muy duros. En el primero tuve el apoyo de Carlos pero en el segundo, no. Me dolió mucho”. También admitió que con Hugo Castejón se había “dado unos besos” y que no estaba especialmente orgullosa de ello.