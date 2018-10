La ausencia de Edmundo en el hospital en el que permanece ingresada Terelu ha hecho saltar todas las alarmas.

La ausencia de Edmundo Arrocet durante la última intervención quirúrgica de Terelu Campos ha hecho saltar todas las alarmas. El pasado sábado la colaboradora se realizaba una doble mastectomía, operación larga y compleja a la que se ha sometido para olvidarse, de una vez por todas, de la que ha sido su peor pesadilla en los últimos años: el cáncer de mama. Como no podía ser de otro modo, los amigos y familiares más cercanos a la familia han estado pendientes del estado de salud de la presentadora y todos ellos han acudido a arroparla. Todos salvo el cómico. Sus tres principales pilares, su madre María Teresa Campos, su hermana Carmen Borrego y su hija Alejandra Rubio no se separaron de ella ni un instante y estuvieron al pie del cañón en el Hospital Fundación Jiménez Díaz desde primera hora de la mañana.

Una ausencia que hacía saltar la liebre este lunes en ‘Sálvame’ sobre un posible distanciamiento entre la presentadora y el cómico. Nadie sabía dónde se encontraba Edmundo ni el motivo que le había llevado a no estar presente en este momento tan difícil para Terelu, pero Look ha logrado contactar con el humorista y él mismo ha revelado las razones a este digital. Antes de explicarse, Arrocet carcajea sobre los rumores que le separan de María Teresa, tratando así de restar importancia a este asunto. “Estoy en América desde el día antes que operaron a Terelu. He viajado por motivos de trabajo“, afirma el cantante a este medio. “Llegaré a Madrid el 4 de noviembre“, añade Arrocet, quien no ha querido aclarar cuáles son los asuntos laborales que le apartarán de España durante un mes.

Parece que la agenda profesional de Edmundo le ha impedido estar durante la operación y posterior recuperación de Terelu. Este motivo ha llevado a que María Teresa Campos no haya podido apoyarse en el hombro de su pareja en estos días tan complicados. Habrá que esperar a que Edmundo regrese a España para saber si la presentadora ha dado importancia a esta ausencia, llegando incluso a pasar factura en la relación sentimental que mantienen desde hace cuatro años, o bien, ha comprendido este contratiempo.