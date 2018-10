Marina Danko se defiende ante la polémica de su piso de separada

La separación de Marina Danko y Palomo Linares fue muy tormentosa. La colombiana salió con una mano delante y otra detrás, pero tras un Convenio Regulador de divorcio ella y el diestro llegaron a un acuerdo con el que la diseñadora de joyas pudo mejorar. Percibió entonces una pensión compensatoria y el disfrute de un piso en el Barrio Salamanca durante cinco años. Un piso que hace tan solo unos días volvió a la palestra mediática, pues Vanitatis anunció que esta residencia de más de 200 metros había salido a subasta por una reclamación de más 800.000 euros. Valorado en más de 1,7 millones de euros, el Juzgado de primera Instancia número 31 dictó el procedimiento de ejecución hipotecaria contra Explotación Ganadera Hermanos Palomo SL, sociedad que encabeza Miguel Danko. Semanas después, la diseñadora de joyas ha decidido desvincularse de la polémica emitiendo un comunicado al que ha tenido acceso este digital.

Y es que, según la citada publicación, desde el fallecimiento del torero (abril de 2017), nadie hacía frente a los gastos de la hipoteca y de la comunidad de vecinos. Sin embargo, Marina asegura que ninguno de estos gastos corría de su cuenta: “Según el convenio, ninguno de los gastos inherentes a la citada vivienda era por mi cuenta. Soy completamente extraña a las circunstancias financieras, legales y económicas inherentes a la propiedad. Por lo tanto, no soy responsable de la situación que pueda tener dicha vivienda”.

Además, Marina Danko dice en dicho comunicado que ni ha pernoctado con su pareja, Fabio Mantegazza, en esta casa ni tampoco ha organizado fiestas con un gran número de personas. Por otra parte, Danko revela que abandonó el polémico piso ocho meses antes de lo previsto y que ahora “tiene su residencia en Mónaco”.

Por último, la que fuera mujer de Palomo Danko explica que las manifestaciones realizadas por el letrado, D. José Luis Sanz Arribas “en cuanto que dejó abonados 80.000 euros para cubrir los gastos de comunidad del año al 2017, es una circunstancia ajena a mi persona, toda vez que no tenía que abonar como ya he dejado dicho, cantidad alguna, ni nunca se me abonó ninguna cantidad relacionada con el piso”.