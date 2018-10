Rocío Carrasco y Antonio David Flores, momentos de máxima tensión

Rocío Carrasco y Antonio David Flores viven en guerra desde el día en que se divorciaron, pero hace dos años, una macro demanda que la hija de Rocío Jurado puso contra el Guardia Civil no hizo más que recrudecer la situación. Hasta ahora se sabía que Antonio David debía responder por dos causas diferentes: alzamiento de bienes y maltratos psicológicos continuados.

Hasta ahora parecía que la justicia favorecía a Rocío. El 18 de abril LOOK contaba en exclusiva que el juez había decidido dictar auto de transformación en el caso de maltratos psicológicos, la causa estaba abierta y se abría el plazo para que tanto la Fiscalía como la acusación particular hicieran su escrito de calificaciones. Eso ya ha tenido lugar y ahí es donde las cosas parecen haber empezado a torcerse para la mujer de Fidel Albiac, según publicaba esta semana la revista Lecturas, el fiscal no ha visto indicios suficientes para que se juzgue la causa y ha pedido que se sobresea. Rocío ha recurrido a la Audiencia Provincial y todavía no existe documento alguno que frene el proceso, de momento continúan estando a espera de juicio.

El informe al que ha tenido acceso Lecturas es sin duda un revés para la hija de ‘la más grande’, que confiaba en que la justicia le diera la razón y poder dar por fin carpetazo a sus problemas con su exmarido y padre de sus hijos, pero no quiere decir que haya perdido la batalla, aún queda mucho por decidir. Además le queda otra causa pendiente, la de alzamiento de bienes, cuyo juicio se celebrará en los próximos meses, y los dos nuevos procesos que ha abierto contra Olga Moreno, la actual mujer del ex guardia civil. Ha interpuesto contra ella dos demandas por derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, tal como adelantaba en exclusiva Diez Minutos en su último número.

La situación se está tornado cada vez más complicada para ambos. Los dos deben responder de una manera u otra ante la justicia y es mucho lo que está en juego. Rocío Carrasco no lo está pasando bien, así lo dicen los que la conocen y están cerca de ella y así lo determinaron los exámenes del centro de valoración integral que le realizó el forense del juzgado en junio del pasado año. Antonio David, por su parte, llevaba mucho tiempo sin aparecer en público, pero el pasado fin de semana acudió junto a toda su familia a la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón mostrando una sonrisa y una unión familiar sorprendente con la familia de la que un día fue su suegra.